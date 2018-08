Baierbrunn (ots) -



Der Wort & Bild Verlag baut den Media-Bereich aus. Dazu wird Marco Bergmann als Leiter Media Management an Bord geholt. Der ausgewiesene Sales-Profi unterstützt ab 16. August das erfolgreiche Team um Brigitta Hackmann und Gregory McCutchan.



CEO Andreas Arntzen: "Marco Bergmann hat das Media-Geschäft im Blut. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wird er im Wort & Bild Verlag neue Impulse in der Kundenbetreuung setzen. Ich freue mich schon sehr auf den Ausbau unseres hochkarätigen Teams."



In seiner neuen Funktion verantwortet der Diplom-Kaufmann mit profunder Agentur- und Pharmamarktexpertise den neu geschaffenen Bereich "Media Management". Marco Bergmann: "Die Apotheken Umschau ist ein Geschenk für jeden Werbebudget-Verantwortlichen. Die enorme Reichweite macht sie schon jetzt unschlagbar. Ich freue mich, neue Konzepte und Kooperationen für dieses renommierte Haus zu erstellen."



Der 49-jährige Bergmann blickt auf eine langjährige Führungserfahrung in marktführenden Medienunternehmen zurück. Sein Schwerpunkt liegt in der strategischen Weiterentwicklung von Vertriebsstrukturen, Geschäfts-, Prozess- und Produktinnovationen. Der kommunikationsstarke Netzwerker Bergmann war Director New Business der GroupM, Geschäftsführer der Aegis Media Holding und zuletzt geschäftsführender Gesellschafter für die Weischer Media GmbH in Hamburg.



Der Wort & Bild Verlag



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.264.022 laut IVW II/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 668.192), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.171.283), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.701.967), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.540), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.395.642) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 390.550).



