Nutzer der europäischen Kryptowährungsbörse Bitsane können jetzt über das Handelsterminal TabTrader Transaktionen als Krypto-Krypto- und Krypto-Fiat-Handelspaare durchführen.



Mit TabTrader können Kunden Wechselkurse beobachten, Grafiken erstellen und diese mit den nötigen Referenzwerten, horizontalen Linien, Trendlinien und technischen Indikatoren füllen, um den Markt genauer zu analysieren.



Daher können Bitsane-Nutzer jetzt ihre Handelsstrategien zeitnah anpassen und ihren Gewinn maximieren. Zusätzlich verpassen sie dank des gut konfigurierten Systems von Push-Nachrichten keine wichtigen Wechselkursschwankungen.



Außerdem können die Kunden von Bitsane TabTrader als mobile App nutzen (Hinweis: Handelsvorgänge sind bislang nur auf Android möglich). TabTrader verbindet sich über API-Keys mit dem System. Die Autorisierung für das Handelsterminal wird über das Bitsane-Konto vorgenommen.



Zudem erfüllt die TabTrader-Technologie alle Sicherheitsanforderungen - dies ist eine Hauptpriorität von Bitsane. Alle Handelstransaktionen, die über TabTrader vorgenommen werden, erfolgen direkt an der Börse



Das Terminal hat keinen Zugriff auf die Krypto- oder Fiat-Assets der Kunden.



Das Bitsane-Team hat eine ausführliche Anleitung vorbereitet, wie TabTrader zu verwenden ist, um den aktuellen Nutzern des Marktplatzes und Anfängern dabei zu helfen, die Funktion des Dienstes problemlos zu verstehen.



Bitsane ist eine Kryptowährungsbörse und wurde 2016 gegründet. Das Hauptaugenmerk von Bitsane liegt auf den Bedürfnissen der Community, der Sicherheit, und einer angenehmen Handelsumgebung und Kundeninteraktion.



Seit 2 Jahren entwickelt die Börse ein sicheres System und benutzerfreundliche Funktionalität, was bereits von 236.000 Nutzern aus mehr als 200 Ländern geschätzt wird.



Bitsane hat im Juni dieses Jahres 11 neue Token und Münzen neu an der Börse notiert.



TabTrader ist ein Terminal, dass Händlern ermöglicht, mit mehreren Aktienbörsen gleichzeitig zu handeln. Es ist als mobile App für iOS und Android erhältlich.



Pressekontakt: administration@bitsane.com Aidas Rupsys +353-768-886-722