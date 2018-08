Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern sei nach Ablauf der ersten Jahreshälfte seinen Zielen für das Gesamtjahr sogar voraus. In Nordamerika sei Adidas erneut stärker gewachsen als die Konkurrenz./she/ag

Datum der Analyse: 09.08.2018

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0181 2018-08-09/12:20