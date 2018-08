Die türkische Lira fällt immer weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht, was auch am Streit mit Donald Trump liegt. Touristen aus Europa dürfen sich hingegen freuen.

Für den britischen Reiseanbieter Thomas Cook läuft in der Türkei derzeit alles rund. Erstmals habe man mehr Reisen in die türkische Urlaubsregion Antalya verkauft als nach Mallorca, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die restlichen bei Briten beliebten türkischen Destinationen wie Fethiye oder die Metropole Istanbul sind da noch nicht einmal hinzugerechnet.

Der wichtigste Grund dafür: Die Lira hat seit Jahresbeginn zum britischen Pfund mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Ähnlich sieht es zum Euro und zum US-Dollar aus.

Am Donnerstagvormittag verlor die türkische Währung erneut drei Prozent und notierte bei 5,44 Lira pro Dollar. Die Rendite auf zehnjährige türkische Staatsanleihen wird ebenfalls immer teurer, sie liegt inzwischen bei knapp unter 20 Prozent.

Urlaub in der Türkei ist inzwischen spottbillig geworden. Doch was Sonnenanbeter aus dem Ausland freut, ärgert die türkische Bevölkerung. Für sie wird alles empfindlich teuer, von Lebensmitteln über Benzin bis hin zu Urlaubsreisen ins Ausland.

Am 24. Juni gewann Recep Tayyip Erdogan die wichtige Präsidentschaftswahl, seitdem ist er mit ausgedehnten Befugnissen ausgestattet. Damals kostete ein US-Dollar 4,58 Lira, zum Jahresbeginn waren es sogar nur 3,75 Lira. Gleichzeitig stieg die Inflation auf 15 Prozent.

Das erhöht den Druck auf Erdogan. Er verliert selbst im regierungstreuen Lager an Unterstützung. Seine Strategie, gegen den Westen zu agitieren und damit auf Stimmenfang zu gehen, geht nicht mehr auf. Es drohen herbe Einschnitte - beim Wohlstand der Bevölkerung und bei seiner politischen Mehrheit.

Ein Grund dafür liegt in den USA, in der globalen Handelspolitik von Präsident Donald Trump. Mit seiner Strategie aus Drohungen, neuen Zöllen und Handelskriegen will er den US-Dollar wieder zur weltweit starken Leitwährung machen. Hinzu kommt, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anhebt und damit Investments in dem Land attraktiver werden.

Investoren schichten Vermögen um

Im Umkehrschluss ziehen Investoren Milliarden aus Schwellenländern wie der Türkei ab. Auch das belastet die Währungen dieser Staaten. Ein Phänomen, ...

