Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Der Ausstieg aus unrentablen Verträgen im US-Mortalitätsgeschäft werde den Jahresgewinn des Rückversicherers deutlich stärker belasten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Geschäft schon seit 2012 defizitär gewesen. In den nächsten Jahren werde die Hannover Rück von dem Schritt jedoch profitieren./bek/stw Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-08-09/12:30

ISIN: DE0008402215