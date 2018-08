Während gerade zahlreiche DAX-Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorlegen und dadurch ins Rampenlicht rücken, scheinen die Auto-Titel wie Daimler (ISIN: DE0007100000) abgetaucht zu sein. Es tut sich kaum etwas … aber es ist schon bemerkenswert, dass sich dieses "Nichts" bei der Daimler-Aktie an einer wichtigen Widerstandszone abspielt, an die sich die Käufer erneut herangekämpft haben: am Tief vom Sommer 2017 bei 59 Euro. Es scheint, als würden viele Marktteilnehmer den steinigen Weg bevorzugen. Denn das ist der Weg nach oben ohne Zweifel.

Dass Daimler Anfang der Woche stark rückläufige Absatzzahlen für Juli meldete, das Absatzplus in den ersten sieben Monaten mit 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum kaum jemanden vom Hocker hauen kann, scheint nicht zu stören. Dass diese Gespräche Juncker/Trump im Zuge ihrer unverbindlichen Willensbekundungen ...

