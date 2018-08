Unterföhring (ots) -



Big Brother lädt ab Freitag, 17. August (20:15 Uhr, SAT.1) zwei Wochen zum Spielen ein und die Prominenten sind seiner Einladung gefolgt. Die ersten drei Bewohner von "Promi Big Brother" freuen sich auf ihren Einzug in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft: für das provokante Internet-Phänomen Katja Krasavice (21), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56) und "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (55) geht es bei "Promi Big Brother" um tägliche Herausforderungen, Status und Entbehrungen.



Katja Krasavice, Internet-Phänomen, ist es zwar gewohnt, sich vor der Kamera zu präsentieren, eine 24-Stunden-Beobachtung ist aber auch für sie eine neue Erfahrung: "Ich bin ein Mensch, der gerne vorher weiß, was auf ihn zukommt. Das weiß ich bei 'Promi Big Brother' nicht. Ich muss also aus dem Gefühl heraus handeln und alles auf mich zukommen lassen. Das ist eine Herausforderung für mich und wird sicher anstrengend." Sex spielt in den Clips von Katja Krasavice eine große Rolle und auch im Haus könnte Sex für sie ein Thema werden: "Wenn mir jemand gefällt, weiß man nie, was passiert. Grundsätzlich bin ich locker, aber wie ich dann genau reagieren würde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst. (lacht)"



Alphonso Williams, Castingshow-Sieger und "Mr. Bling-Bling", freut sich als großer Fan bereits auf das erste Zusammentreffen mit Big Brother: "Alleine schon sein: 'Bewohner!' Das ist immer ein Schreckmoment, darauf bin ich gespannt. Für mich ist Big Brother eine Person, die erstmal versucht, das Beste aus dir rauszuholen und dich gleichzeitig an deine Grenzen zu bringen." Das Leben in einer Großfamilie könnte dem 56-jährigen Sänger im Haus zugutekommen: "Das ist wie in einer Familie, da ist man auch 24 Stunden zusammen. Ich bin ja Familienmensch und da gibt es immer Sachen, die gut laufen und Dinge, die einen völlig aus der Bahn werfen."



Nicole Belstler-Boettcher, Soap-Schauspielerin, wird im Haus eine Rückzugsmöglichkeit vermissen: "Ich bin wahnsinnig gesellig, sehr laut und rede sehr viel. Aber auch nur, weil ich mich immer wieder zurückziehe und in Ruhe für mich sein kann. Das habe ich im Haus gar nicht. Ich bin gespannt, wie ich darauf reagiere. Ich streite fast nur mit Freunden, mit anderen ist mir der Aufwand zu groß." Mit ihrer Teilnahme "Promi Big Brother" will die 55-jährige Schauspielerin ihre Kasse aufbessern: "Ich kann mir mein Leben schon leisten, aber so ein Luxus-Ding wie eine Alters-WG am Strand irgendwann wäre schon toll. Und schöne, große Urlaube sind nicht drin."



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1



jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



