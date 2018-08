Am Dienstag hatte Elon Musk per Twitter verkündet, dass er die Tesla-Aktie bei einem Kurs von 420 US-Dollar vom Markt nehmen wird - ein Delistung. Dieser Tweet lösste nicht nur einen Kurssprung aus, sondern Gegenwind von der US-Regulierungsbehörde SEC. Die Securities and Exchange Commission (SEC) erkundigt sich bei Tesla, ob die Tweets des CEO Musks Tatsachenaussagen waren ...

