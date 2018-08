Hier geht's zum Video

Am 13. September entscheidet die Notenbank der Türkei über die Zinsen. Wird sie, kann sie sie erhöhen? Oder schafft es die Regierung anderweitig, den Verfall aufzuhalten, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Eigentlich müssten in der Türkei die Zinsen steigen angesichts des Währungsverfalls. Was tut die Notenbank dort? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank verweist auf den 13. September, den Tag der Entscheidung der Notenbank. Oder gibt es Alternativen für die Regierung? Anleger bleiben weiter short?