Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, startet heute offiziell mit Krypto-Mining und -Produktion durch seine erste Mining-Einheit Cryptoplants, eine Tochtergesellschaft von Stockholm IT Ventures AB. Die Einheit wird als Demonstration der MMC-Fähigkeit und ihrer Fähigkeit zur Skalierung in Vorbereitung auf eine höher skalierte Produktion dienen, und durch den Bytemine (BYTM) - Token finanziert. Die voll funktionsfähige und hoch gesicherte Anlage nutzt eine Technologie, die Echtzeitinformationen über Marktschwankungen laufend nutzt, um die optimale Monetarisierung der gewonnen Coins sicherzustellen und so eine hohe Rentabilität der Tokes zu gewährleisten. "Heute ist ein sehr aufregender Tag für unser Bytemine-Team und all unsere Aktionäre", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Dies ist ein wichtiger Teil unserer neuen Strategie, um mehr Umsatz und Gewinn durch ein dynamischeres und diversifizierteres Geschäftsmodell zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir den richtigen Weg für die Umsetzung unserer Vision beibehalten. Obwohl zum Start die Anzahl der Rechner noch bewusst klein gehalten ist, markiert dies ein wichtiger Schritt, um unsere Mining-Fähigkeiten zu demonstrieren. Wir beabsichtigen damit, die Rendite zu halten, da wir an die Marktentwicklung in naher Zukunft glauben. " Stockholm IT Ventures wird die Anzahl der Mining-Container mit fortschrittlichen Computing-Einheiten der nächsten Generation erhöhen, die in den kommenden Monaten mehr Leistung liefern werden. Es wird erwartet, dass monatlich bis zu 20 zusätzliche Einheiten in den bestehenden Hosting-Standorten von Stockholm IT Ventures installiert werden können. "Dies ist nur der Anfang von großen Plänen, die wir mit unserm Team umsetzen werden", sagte Phillip Nunn, Managing Director der Crypto Division von Stockholm IT Ventures. "Ich bin sehr stolz auf das nun erreichte und freue mich auf den zukünftigen Ausbau unserer Mining-Aktivitäten und damit das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in der Geschichte von Stockholm IT Ventures. " Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und -Produktion sowie auf die Blockchain-Technologie. Alle Miningaktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und eine Rechnertechnologie, die weniger Wärmeenergie erzeugt als herkömmliches Bitcoin-Mining. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io. Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com 09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Tegeluddsvägen 31 115 40 Stockholm Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712627 09.08.2018

ISIN SE0006027546

AXC0190 2018-08-09/13:00