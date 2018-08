Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag in einem weitgehend ruhigen Umfeld nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 162,23 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 0,39 Prozent.

Der Handel am Rentenmarkt fiel im gesamten Euroraum ruhig aus. Entscheidende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. In Italien beruhigte sich die Lage etwas. Am Mittwochabend waren italienische Staatsanleihen unter Druck geraten. Auslöser waren Äußerungen von Vizepremier Luigi Di Maio, der harte Verhandlungen mit der Europäischen Union über den italienischen Staatshaushalt ankündigte.

Am Nachmittag könnten Konjunkturzahlen aus den USA neue Impulse senden. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und die Erzeugerpreise für den Monat Juli. Die Herstellerpreise geben einen Hinweis auf die Verbraucherpreise, die am Freitag anstehen und an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/fba

ISIN DE0009652644

AXC0192 2018-08-09/13:01