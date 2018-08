Am Donnerstag zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 pendelt vorbörslich um den Schlussstand vom Mittwoch. Sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite notieren unweit ihrer Rekordhochs. Der Handelsstreit der USA mit China schwelt zwar im Hintergrund weiter, doch lenkt die gute Bilanzsaison die Anleger etwas von diesem Problem ab. Dazu kommt, dass der Konflikt in den US-Konjunkturdaten der vergangenen Wochen noch keine Spuren hinterlassen hat.

Am Donnerstag werden Daten vom Arbeitsmarkt und zur Inflation den Anlegern Gelegenheit geben, sich erneut von der robusten Wirtschaftslage in den USA zu überzeugen. Vorbörslich werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht. Im späteren Verlauf der Sitzung wird der Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, Charles Evans, einer Gruppe von Nachrichtenagenturen ein Interview zu den Themen Konjunktur und Geldpolitik geben. Evans ist derzeit allerdings nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Etwas getrübt werden könnte die Stimmung von neuen Sanktionen der USA gegen Russland, die in Europa schon auf den Aktienmärkten lasten. Die USA haben wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen, die in rund zwei Wochen in Kraft treten sollen. Nach Angaben eines Beamten des US-Außenministeriums zielen die Sanktionen auf Exporte bestimmter Technologien ab.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Rite Aid im Blick der Anleger stehen, nachdem die Drogeriekette die Fusion mit Albertsons abgesagt hat. Rite Aid werden vorbörslich noch nicht gehandelt.

