Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Das nachhaltige Wachstum am deutschen Heimatmarkt dürfte die Aktie des deutschen Telekomkonzerns gemeinsam mit dem jüngsten Bewertungsanstieg bei der Tochter T-Mobile US stützen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-08-09/13:05

ISIN: DE0005557508