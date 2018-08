Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer vom 24.07. überschrieben wir mit "Kommt die Gegenbewegung?. Damals notierte das Industriemetall knapp oberhalb von 2,70 US-Dollar. In der Folgezeit kam es in der Tat zu einer Erholung des Kupferpreises, die aber keineswegs das Prädikat "Gegenbewegung" verdiente. Bereits bei Notierungen knapp oberhalb von 2,80 US-Dollar war Schluss. Der so wichtige Schritt ...

