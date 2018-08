Fundamental: Mit Meldungen über Hitze, Dürre, zu wenig oder zu viel Regen setzt sich die Weizenpreisrally seit Mitte Juli fort. Ein Kurstreiber war auch der Bericht der US-Landwirtschaftsministeriums, wonach die Welt in der Saison 2018/19 mehr Weizen verbrauche als erzeuge, so dass sich die Lagerbestände verringern. Der Stocks-to-use-Ratio, das Verhältnis von Lagerbestand zum Verbrauch, sinke in den für 90 Prozent des Welthandels verantwortlichen Ländern (Russland, Kanada, Ukraine, USA, Australien, EU, Kasachstan und Argentinien) auf 13 Prozent und den niedrigsten Stand seit 1961. Die Produktion falle laut USDA auf ein Drei-Jahres-Tief und ein drohender El Niño könnte die Ernte noch einmal geringer ausfallen lassen.

Technisch: Ein Preisanstieg bei Weizen während des Sommers ist an sich nicht ungewöhnlich. ...

