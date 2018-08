In Tuntenhausen-Hohenthann im Landkreis Rosenheim hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge ereignet. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, sodass diese noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:45 Uhr, als die Fahrradfahrerin mit einem Audi zusammenstieß, der von einem 44-Jährigen gesteuert wurde. Zur genauen Unfallursache machte die Polizei keine Angaben. Offenbar war auch ein 61-Jähriger, der rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt ausfahren wollte, an dem Unfall beteiligt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft beauftragt.