Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen von 410 auf 390 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bergbaukonzern habe die Erwartungen im ersten Halbjahr etwas verfehlt, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verzögerungen im Kupfergeschäft dürften sich aber in der zweiten Jahreshälfte auflösen. Die Bewertung der Papiere hält der Expere für attraktiv./ag/edh Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-08-09/13:23

ISIN: JE00B4T3BW64