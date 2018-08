Die von den USA für 22. August angekündigten Sanktionen wegen des Giftanschlags auf einen russischen Ex-Doppelagenten in Großbritannien haben am Donnerstag die russische Währung und in Moskau notierte Bank-Aktien auf Talfahrt geschickt. In Wien hat die Raiffeisen Bank International (RBI) mehr als 5 Prozent verloren. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...