Der Goldpreis befindet sich nahe des Jahrestiefs. Die Ampeln stehen für Goldaktien aber dennoch aufgrund der Saisonalität auf Grün. Mittel- und langfristig sind die Aussichten sogar deutlich besser, denn die großen Bergbaukonzerne schauen sich nach attraktiven Projekten um.

Trotz Krisen (bisher) keine Flucht in den sicheren Hafen

Handelskriege, hohe Aktienbewertungen, Gewinnwarnungen, populistische Regierungen, US-Schuldenkrise - derzeit gibt es jede Menge geoökonomische Spannungen, die dem Goldpreis auf die Beine helfen müssten. Doch die Unzennotiz kann sich nicht befreien und notiert nahe des 12-Monatstiefs. Hinzu kommt, dass die Finanzinvestoren so short sind wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr. Doch wie lange werden sie mit Blick auf die Gemengelage durchhalten können (Details)? Fakt ist, dass insbesondere die Hedge Funds derzeit massiv auf niedrige Goldpreise wetten, wie der Blick auf die Positionierung zeigt (siehe Graphik unten). So short waren die Geldjongleure seit Ende 2015 nicht mehr. Und jeder weiß, dass Gold danach zu einer massiven Rallye ansetzte und so manchen Fondsmanager den Gar ausgemacht hat.

Inder kommen zurück

Dass es im Sommer 2018 genauso laufen könnte, zeigt auch der Blick auf die Saisonalität. Denn in dieser Zeit kaufen vor allem indische und chinesische Händler mehr Gold, um die steigende Schmucknachfrage in den kommenden Monaten bedienen zu können. In Indien scheint sich die Goldnachfrage bereits zu beleben. Nach vorläufigen Daten des Finanzministeriums sind die Importe im Juli auf 65,6 Tonnen gestiegen. Sie lagen damit ein Fünftel über dem ...

