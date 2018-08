FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat im Juli konzernweit 14,2 Millionen Fluggäste befördert, das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres begrüßten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 81,1 Millionen Passagiere an Board, das entsprach einem Plus von 11,3 Prozent.

Die angebotenen Sitzkilometer lagen im vergangenen Monat um 7,0 Prozent über dem Juni 2017, der Absatz konnte um ebenfalls 7,0 Prozent gesteigert werden. Daraus ergab sich eine Auslastung der Maschinen, der sogenannte Sitzladefaktor, von 86,3 Prozent, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte.

Das Frachtangebot stieg im vergangenen Monat um 1,8 Prozent, die verkauften Tonnenkilometer gingen allerdings um 2,9 Prozent zurück. Daraus ergibt sich ein um 3,1 Prozentpunkte geringerer Nutzladefaktor von 64,1 Prozent.

