Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen und gesenktem Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zum Teil sei die Senkung der Zielmarken für dieses Jahr auf die Konsumbremse durch das heiße Wetter zurückzuführen, sie stehe aber auch mit neuen Sorgenfaktoren in Zusammenhang, schrieb Analyst Andrew Hughes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mit dem Wachstum verbundenen Kosten schienen in einigen Bereichen zu steigen./tih/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2018-08-09/13:53

ISIN: DE000ZAL1111