Jena - Eine Umfrage des europäischen Sicherheitsunternehmens ESET zeigt, dass ein Grossteil der IT-Entscheidungsträger Künstliche Intelligenz (KI) als Allheilmittel bei Schwachstellen der IT-Sicherheit sieht. So verleitet offenbar der aktuelle Hype um KI und Maschinelles Lernen (ML) drei von vier IT-Entscheidungsträgern (75 Prozent) zu dem Schluss, diese Technologien wären die beste Lösung für ihre Cybersicherheitsprobleme. Dieser Trend, so ESET, sorgt für Verwirrung unter den IT-Teams und könnte die Gefahr erhöhen, dass Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität werden.

Die wichtigsten Ergebnisse:

75 Prozent der IT-Entscheidungsträger glauben, dass KI allein der Königsweg bei der Lösung von Cybersicherheitsproblemen ist Gerade die Befragten in den USA betrachten KI als eine Art Allheilmittel für ihre Cybersicherheitsprobleme. Die Umfrageteilnehmer in Grossbritannien und Deutschland sind skeptischer Nur 53 Prozent der IT-Entscheider geben an, dass ihre Organisationen den Unterschied zwischen "Machine Learning" und "Künstlicher Intelligenz" wirklich verstehen

Ob in Marketingmaterialien, Medien oder Social Media: Im letzten Jahr wurde enorm viel über die Rolle von KI in der Cybersicherheit geschrieben. ESET befragte deswegen 900 IT-Entscheider in den USA, Grossbritannien und Deutschland zu ihrer Einstellung zu KI und ML im Umfeld dieses Hypes.

Die Ergebnisse zeigen, dass die IT-Entscheidungsträger in den USA die Technologien im Ländervergleich am ehesten als Allheilmittel zur Lösung ihrer Cybersicherheits-herausforderungen betrachten (82 Prozent). Etwas anders die europäischen Kollegen: In Grossbritannien sehen dies nur 67 Prozent so, in Deutschland sind es 66 Prozent. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass KI und ML ihrer Organisation helfen würden, Bedrohungen schneller zu erkennen und darauf zu reagieren (79 Prozent) und Kompetenzlücken aufgrund von Fachkräftemangel zu beheben (77 Prozent).

Juraj Malcho, Chief Technology Officer bei ESET, sagt: "Es ist beunruhigend zu sehen, dass der Hype um KI und ML so viele IT-Entscheider - vor allem in den USA - dazu veranlasst, die Technologien als das Allheilmittel für Cybersicherheitsherausforderungen zu betrachten. Wenn uns das letzte Jahrzehnt etwas gelehrt hat, dann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...