Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess angesichts des Komplettausstiegs aus dem Kautschukgeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der frühere Verkauf der übrigen Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo als geplant beschleunige die Entschuldung des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2018-08-09/13:57

ISIN: DE0005470405