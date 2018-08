Mit einer Lebensversicherung können Sie bis an Ihr Lebensende Rente bekommen, doch das Ersparte ist nachher weg. Das geht auch anders: So zahlen Sie sich eine Rente nur aus Zinsen - und können das Ersparte vererben.

Private Altersvorsorge ist und bleibt unbeliebt bei den Deutschen. Und das nicht ohne Grund: Wer sich durch Begriffe wie Rentenlücke, Garantieverzinsung oder Langlebigkeitsrisiko durchgekämpft hat, steht in der Regel vor einer ernüchternden Bilanz. Selbst wenn er jeden Monat einen großen Teil seines Nettogehalts zurücklegt, bekommt er am Ende nur ein paar Hundert Euro Rente im Monat. Übrig bleibt nichts. Entscheidet er sich hingegen für eine Einmalzahlung, könnte das Geld aufgebraucht sein, während er noch lebt.

Doch es gibt eine Lösung. Wenn Sie es geschickt anstellen, können Sie sich selbst aus Ihrem Ersparten ein Leben lang eine Rente auszahlen, ohne nachher weniger Geld zu haben. Ganz ohne Versicherer (und deren Verwaltungskosten). Der Trick ist, in Eigenregie so viel Geld zu sparen, dass die selbst ausgezahlte Rente exakt den Zinsen entspricht. So können Sie sich Monat für Monat Geld auszahlen, ohne das Gesamtkapital zu schmälern. Und das Beste: Bleiben die Zinsen gleich, funktioniert dieser Trick bis in alle Ewigkeit, egal, wie alt sie werden.

Ihren kompletten Lebensstandard über diese "Zinsrente" zu halten, wird freilich schwierig. Dafür müssten Sie Monat für Monat enorme Beträge zurücklegen - dasselbe gilt jedoch für Lebensversicherungen, betriebliche Altersvorsorge oder die Riesterrente. Wie bei diesen Vorsorgeformen auch sollte ihr Ziel hingegen sein, die Rentenlücke so weit wie möglich zu schließen.

