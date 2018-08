Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Bank erwartet trotz Dürre zahme Inflation

Die Deutsche Bank rechnet trotz der erheblichen Ernteausfälle nach dem extrem heißen Sommer in Deutschland nur mit einer verhaltenen Inflationsentwicklung. "In den kommenden Monaten dürfte die Preisentwicklung eher verhalten bleiben, angesichts teilweise sehr ergiebiger Obsternten und rückläufiger Teuerung bei Milchprodukten. Zudem führen langfristige Lieferverträge dazu, dass Preisänderungen an den Rohstoffmärkten nur zeitverzögert bei den Nahrungsmittelpreisen in den Supermärkten ankommen", schreibt Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland, in einer Analyse.

Bafin schafft neue Einheit für Krisenbanken

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bereitet sich auf eine wachsende Zahl von Schieflagen von Kreditinstituten vor. "Es ist ein Szenario denkbar, in dem die Konjunktur schwächelt, deshalb mehr Kredite ausfallen und gleichzeitig die Zinsen nochmals sinken", sagte der für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler der Wirtschaftswoche. "Wir rechnen damit, dass in diesem Fall in den kommenden Jahren mehr Banken Probleme bekämen."

Washington warnt den Iran vor Blockade der Straße von Hormus

Die USA haben den Iran erneut vor einer Blockade der wichtigen Seestraße von Hormus gewarnt und sich besorgt über ein iranisches Marinemanöver in der Meerenge geäußert. Die USA seien "extrem wachsam" und beobachteten genau die Ereignisse in der Region, sagte US-General Joseph Votel vor Reportern in Washington. Mit dem Manöver habe der Iran vor der Verhängung der neuen US-Sanktionen seine Macht zeigen wollen.

Anleger zweifeln an IWF-Sicherheitsnetz für die Türkei

Die türkische Lira ist in freiem Fall und Anleger sorgen sich um ein normalerweise reichlich vorhandenes Sicherheitsnetz: die Rettungsprogramme des Internationalen Währungsfonds (IWF). Seit Anfang 2016 ist der IWF in 16 Ländern wegen ausufernder Schuldenlasten oder einbrechender Landeswährungen mit Finanzierungen eingesprungen. Erst jüngst war das mit dem 50 Milliarden US-Dollar schweren Rettungsprogramm für Argentinien der Fall.

Türkische Zentralbank verschleppt dringend notwendige Maßnahmen

Der türkische Markt befindet sich im Abwärtsstrudel. Nur eine mutige Zinserhöhung durch die Zentralbank könne diese Entwicklung stoppen, so hört man immer wieder. Dieser Vorschlag übersieht jedoch, dass die Probleme der Türkei viel tiefer gehen. Der Verfall der türkischen Lira vollzieht sich alarmierend schnell. Gegenüber dem US-Dollar verlor die Währung 7 Prozent im August, 28 Prozent seit Jahresbeginn und 64 Prozent während der vergangenen fünf Jahre.

Rubel und russische Aktien von US-Sanktionen belastet

Nach der Ankündigung neuer US-Sanktionen gegen Russland geht es mit dem Rubel und russischen Aktienkursen am Donnerstag gen Süden. Der RTS-Index verliert in Moskau am Donnerstagvormittag 2,6 Prozent. Der US-Dollar steigt derweil auf Tagessicht um 0,4 Prozent auf 65,93 Rubel - zwischenzeitlich war er auf ein Zweijahreshoch geklettert. Sowohl die Börse wie auch der Rubel erholen sich aber von ihren Tagestiefs.

Philippinische Zentralbank erhöht die Zinsen

Die philippinische Zentralbank hat ihre Leitzinsen weiter erhöht. Der Einlagensatz steigt um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent und der Ausleihesatz im gleichen Ausmaß auf 4,50 Prozent. Es war die dritte Sitzung in Folge, bei der die Zinssätze angehoben wurden. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Notenbank die Zinsen erhöht, nachdem die Verbraucherpreise im Juli um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.