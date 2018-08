IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals kündigt Massenproduktion von Brennstoffzell- und Ladekomponenten für Zink-Luft-Batterien an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 9. August 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100 %-Tochter ZincNyx Energy Solutions, Inc. (ZincNyx) die erste Lieferung von Komponenten für seine Zink-Luft-Batterien mit 20 Kw Leistung und 120 Kwh Speicherkapazität erhalten hat. Die Hauptkomponenten der Regenerator- und Brennstoffzellmodule wurden mittels Spritzgussverfahren hergestellt. Der Entwurf für die Herstellung dieser Komponenten wurde Ende Juni abgeschlossen und der Übergang von der Werkzeugbearbeitung zur Produktionsphase verläuft reibungslos.

Nachdem sowohl die Regenerator- als auch die Brennstoffzellmodule aus einer Reihe von identischen Zellen hergestellt werden, eignen sie sich ideal für die Massenfertigung (Verfahren wie z.B. Spritzguss, Druckguss und Extrusion). Bei diesen Verfahren müssen strenge Planungsvorschriften eingehalten werden, um eine effiziente und zuverlässige Fertigung der Komponenten sicherzustellen. ZincNyx hat den Planungs- und Bearbeitungsprozess für die volumenstärksten Komponenten unter aktiver Beteiligung ausgewählter Lieferanten nunmehr abgeschlossen.

Die Regenerator- und Brennstoffzellmodule bilden den Kern des Massenspeichersystems von ZincNyx für die gewerbliche Nutzung, das mit der vierfachen Kapazität gegenüber früheren Modellen überzeugt. Das erweiterte Spektrum dieses Systems trägt, in Verbindung mit erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie, den Anforderungen an einen langlebigen Energiespeicher Rechnung. Das System eignet sich, in einen Transportbehälter verpackt, für den Einsatz in entlegenen Gebieten oder kann auf freistehenden Regalen in einer Lagerhalle oder in einem Stromkasten untergebracht werden.

Neuigkeiten zur Ausgliederung von ZincNyx

Das Unternehmen möchte außerdem über den aktuellen Stand der geplanten Ausgliederung seiner 100 %-Tochter ZincNyx in eine börsennotierte Gesellschaft (die Transaktion) sowie die Ausschüttung einer Sachdividende auf ZincNyx-Aktien an die registrierten MGX-Aktionäre (die geplante Ausschüttung) berichten. Die Finanzprüfung von ZincNyx ist abgeschlossen und der vorläufige Prospekt wird in Kürze eingereicht. Die geplante Transaktion verläuft strukturiert: 66,6 % der in Umlauf befindlichen Aktien bleiben in Besitz von MGX und 33,3 % werden als Dividende an die zum Stichtag 29. Juni 2018 registrierten MGX-Aktionäre ausgeschüttet.

Im Anschluss an die vorhergehende Meldung (siehe Pressemeldung vom 3. April 2018) hat MGX die Absicht, ZincNyx nach der Ausgliederung zu einer eigenständigen Gesellschaft zu formieren; die Ausgliederung von MGX erfolgt über die Ausschüttung einer Sachdividende auf ZincNyx-Aktien. Die geplante Ausschüttung erfolgt voraussichtlich über die Einreichung eines Prospekts für ZincNyx (der Prospekt) bei den Wertpapierregulierungsbehörden in jenen Rechtssystemen, in denen MGX als berichterstattender Emittent auftritt (die Wertpapierbehörden), um die geplante Ausschüttung von ZincNyx-Aktien an MGX-Aktionäre soweit einzuschränken, dass die im Rahmen der geplanten Ausschüttung begebenen ZincNyx-Aktien voraussichtlich nicht an eine gesetzliche Haltedauer gebunden sind. Die geplante Ausschüttung erfolgt erst, wenn bzw. sobald der Erhalt des endgültigen Prospekts von der Wertpapierbehörde bestätigt wird.

Das Unternehmen hat bisher noch keine Börsennotierung für die ZincNyx-Aktien beantragt, es gibt derzeit keinen Markt für ZincNyx-Aktien und die vorhergehende Meldung wird zur Gänze durch die vorliegende Pressemeldung eingeschränkt.

Der Prospekt entspricht nur in jenen Rechtssystemen einem Börsengang der ZincNyx-Aktien, wo diese rechtmäßig zum Verkauf angeboten werden dürfen und auch nur von Personen angeboten werden dürfen, die zum Wertpapierverkauf befugt sind. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die ZincNyx-Aktien wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) bzw. unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern laut Gesetz keine Ausnahmegenehmigung besteht.

Nähere Informationen zu ZincNyx finden Sie in der vorhergehenden Meldung sowie in anderen Pressemeldungen des Unternehmens, die am 13. Dezember 2017, 18. Dezember 2017, 9. Januar 2018, 30. Januar 2018, 1. Februar 2018, 7. Februar 2018 und 12. März 2018 veröffentlicht wurden und unter dem Firmenprofil auf SEDAR www.sedar.com und auf www.mgxminerals.com eingesehen werden können.

Über ZincNyx Energy Solutions

ZincNyx hat eine patentierte regenerative Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie effizient in Form von Zinkpartikeln speichert und keine der herkömmlichen hochpreisigen Batterierohstoffe wie Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Batterien, die ein fixes Energie-Strom-Verhältnis aufweisen, verwendet die ZincNyx-Technologie einen Brennstoffbehälter, der ein flexibles Energie-Strom-Verhältnis und eine entsprechende Skalierbarkeit ermöglicht. Die Speicherkapazität korreliert direkt mit der Größe des Brennstoffbehälters und der Menge an aufgeladenem Zink-Brennstoff; die Skalierbarkeit wird so zu einem entscheidenden Vorteil des Flussbatteriesystems. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Zink-Luft-Batterie ist, dass sie in der Lage ist, den Auflade- und Entladevorgang gleichzeitig durchzuführen, und das bei unterschiedlichen maximalen Aufladungs- oder Entladungsleistungen, da der Auflade- und Entladekreislauf voneinander getrennt und unabhängig sind. Andere Arten von Standard- und Flussbatterien sind auf eine maximale Aufladung und Entladung begrenzt, die von der Gesamtzahl der Zellen bestimmt wird. Es gibt hier keine Trennung zwischen Aufladungs-, Entladungs- und Speicherkomponenten.

ZincNyx hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kostengünstigste, langlebigste und zuverlässigste Energiespeichersystem für Märkte zu entwickeln, in denen es z.B. um die Optimierung erneuerbarer Energien, die Deckung von Bedarfsspitzen, den Ersatz von Dieselgeneratoren, die Notstromversorgung von Telekommunikationsanlagen, die Stromversorgung von Fähren und Schleppern, sowie die Aufladung von Elektrofahrzeugen geht.

Mit einem Portfolio von 20 gewährten Patenten und einem erfahrenen Führungsteam ist ZincNyx nun für den Beginn der Produktvermarktung gerüstet.

Nähere Informationen über die ZincNyx-Technologie finden Sie unter www.zincnyx.com.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. MGX hat die Absicht, eine Börsennotierung für ZincNyx zu erwirken und eine Teilaktiendividende an die zum Stichtag 29. Juni 2018 registrierten MGX-Aktionäre auszuschütten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

