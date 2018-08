Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 25. Juli in Washington, D.C., haben Präsident Juncker und Präsident Trump vereinbart, die strategische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im Energiebereich zu stärken, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...