Here we go: Die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) katapultiert sich am Donnerstag um stellenweise über +10% ins Plus. Kurstreibend wirken die heute veröffentlichten Halbjahres-Zahlen - vor allem der Anstieg des Konzernüberschusses um +53% auf 938 Millionen Euro (Gewinn pro Aktie 4,47 Euro) entfacht große Euphorie am Kapitalmarkt. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.

Ganz klar: Der seit Oktober 2016 im Amt befindliche Kasper Rorsted - auch als Margen-Künstler bekannt - dreht nach 8-jährigem Wirken bei Henkel nun auch bei Adidas an den richtigen Schrauben. Verschlanken, Geschäftsbereiche fokussieren und gleichzeitig Margen erhöhen - diese Strategie kommt bei Adidas-Aktionären an. Den Ausblick für das Gesamtjahr 2018 dagegen bestätigte der DAX-Konzern "lediglich". Damit schnürt Adidas den ganz großen Wachstumsfantasien (und wohl auch dem Aktienkurs) etwas die Luft ab.

Fußball WM in Russland treibt Gewinn

Adidas zieht die Laufschuhe an: Positive Effekte kurbeln wie bereits beschrieben den Gewinn im Jahresvergleich um +53% an auf 938 Millionen Euro.

Kleiner Wermutstropfen: Der Überschuss wurde durch einen im ersten Halbjahr 2017 ...

