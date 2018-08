Besonders zugelegt haben die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland: Fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum wählten Deutschland als Urlaubsziel.

Das Reiseziel Deutschland steuert auf sein neuntes Rekordjahr in Folge zu. Im ersten Halbjahr 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste um vier Prozent auf 214 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

"Deutschland als Tourismusdestination boomt", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, ...

