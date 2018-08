Wien (www.fondscheck.de) - Mediolanum Asset Management, die irische Vermögensverwaltungsgesellschaft der Mediolanum Banking Group, hat sein Investmentteam mit Astrid Schilo als Multi-Asset-Strategin und Inma Conde als Head of Manager Research verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Vor einem Monat habe der Vermögensverwalter bereits die Ernennung von Christophe Jaubert zum neuen Head of Investment Performance bekannt gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...