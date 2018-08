Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.42 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.857,50 +0,08% +5,27% Euro-Stoxx-50 3.481,66 -0,34% -0,64% Stoxx-50 3.127,31 -0,50% -1,59% DAX 12.598,92 -0,27% -2,47% FTSE 7.717,00 -0,77% +0,40% CAC 5.479,04 -0,42% +3,13% Nikkei-225 22.598,39 -0,20% -0,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,28 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,84 66,94 -0,1% -0,10 +13,2% Brent/ICE 72,38 72,28 +0,1% 0,10 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,35 1.213,88 +0,1% +1,48 -6,7% Silber (Spot) 15,50 15,42 +0,5% +0,08 -8,5% Platin (Spot) 837,15 831,50 +0,7% +5,65 -9,9% Kupfer-Future 2,81 2,75 +2,0% +0,05 -16,0%

Nach dem einbruch vom Mittwoch treten die Ölpreise am Donnerstag mehr oder weniger auf der Stelle. Die jüngste Entwicklung im Zollstreit zwischen den USA und China hat Befürchtungen geweckt, dass die chinesische Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Etwas stützend wirken Spekulationen, dass als Folge der US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommen dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Donnerstag zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street ab. Der Handelsstreit der USA mit China schwelt zwar im Hintergrund weiter, doch lenkt die gute Bilanzsaison die Anleger etwas von diesem Problem ab. Dazu kommt, dass der Konflikt in den US-Konjunkturdaten der vergangenen Wochen noch keine Spuren hinterlassen hat.

Am Donnerstag werden Daten vom Arbeitsmarkt und zur Inflation den Anlegern Gelegenheit geben, sich erneut von der robusten Wirtschaftslage in den USA zu überzeugen. Vorbörslich werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht. Im späteren Verlauf der Sitzung wird der Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, Charles Evans, einer Gruppe von Nachrichtenagenturen ein Interview zu den Themen Konjunktur und Geldpolitik geben. Evans ist derzeit allerdings nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Etwas getrübt werden könnte die Stimmung von neuen Sanktionen der USA gegen Russland, die in Europa schon auf den Aktienmärkten lasten.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Rite Aid im Blick der Anleger stehen, nachdem die Drogeriekette die Fusion mit Albertsons abgesagt hat. Rite Aid brechen im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um 12 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert zeigen sich die Börsen in Europa am Donnerstagmittag. Bewegung in Einzelwerte bringt die laufende Berichtssaison. So spurten Adidas nach überzeugenden Zahlen um fast 8 Prozent nach oben, während es für Merck KGaA um knapp 3 Prozent nach unten geht. Merck hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Die Deutsche Telekom (+0,4 Prozent) hat das Umsatzziel leicht verfehlt, aber die Erwartungen an das EBITDA übertroffen, kommentiert Jefferies die Zweitquartalszahlen. Thyssenkrupp (-0,5 Prozent) hat die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft gesenkt. Bei Dürr (-2,3 Prozent) ist im Handel von Margendruck die Rede. Aurubis geben nach Zahlenausweis 4,4 Prozent nach, während Ströer auf ihre Zahlen mit Aufschlägen von 4,1 Prozent reagieren. Adecco (-3,6 Prozent) hatte im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, obwohl der Umsatz stieg. Nach Einschätzung von AJ Bell ist der Kurseinbruch der Tui-Aktie von 7 Prozent darauf zurückzuführen, dass Anleger Zweifel daran hegten, ob der Reisekonzern das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr tatsächlich um einen zweistelligen Prozentwert werde steigern können. Hintergrund könnte Thomas Cook sein - der Mitbewerber hatte in der vergangenen Woche die Ziele nach unten angepasst. Bei Ryanair (-1,6 Prozent) steht der Streik am Freitag im Fokus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.52 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1595 -0,16% 1,1609 1,1608 -3,5% EUR/JPY 128,83 +0,03% 128,82 128,81 -4,8% EUR/CHF 1,1516 -0,12% 1,1532 1,1538 -1,7% EUR/GBP 0,8995 -0,17% 0,9013 0,9002 +1,2% USD/JPY 111,12 +0,18% 110,98 110,98 -1,4% GBP/USD 1,2890 +0,02% 1,2881 1,2895 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.361,89 +0,7% 6.368,61 6.509,81 -53,4%

Der Euro notiert zum Dollar am Donnerstagmittag wenig verändert. Mehr Bewegung gibt es in der türkischen Lira und dem russischen Rubel. Die Lira fällt zum Dollar auf ein neues Rekordtief. Im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor haben die USA in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auch gegen Russland haben die USA schärfere Sanktionen angekündigt, was den Rubel unter Druck setzt. Hier geht es um den Giftanschlag auf auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. Die USA machen Russland für den Anschlag verantwortlich.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich mit einer freundlichen Schlagseite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag tendiert. Die insgesamt eher positive Tendenz ging stattdessen von Schanghai aus, wo der Leitindex im Verlauf deutlich nach oben drehte und auch andere Börsen der Region mit nach oben nahm. Händler sprachen von einer Erholung nach dem sehr schwachen Vortag. Ein möglicherweise stützender Faktor waren chinesische Inflationsdaten, die höher als erwartet ausgefallen waren und als Zeichen für eine gute wirtschaftliche Nachfrage gesehen werden können. Gefragt waren Konsumwerte und Zykliker. In Hongkong ging es gegen den Trend abwärts mit den Immobilienwerten, da die Anleger steigende Zinsen fürchteten. Eine Reihe lokaler Banken hat entsprechende Pläne für die Kreditsätze angekündigt. Cathay Pacific verteuerten sich nach starken Ergebnisnzahlen der Fluggesellschaft um fast 6 Prozent. Der japanische Aktienmarkt litt derweil unter dem stärkeren Yen. Die japanische Währung war vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China als sicherer Hafen gesucht. Die Aktie des Hautpflegegiganten Shiseido (+7,9 Prozent) erholte sich massiv von den Vortagesverlusten, nachdem das Unternehmen die Ziele angehoben hatte. An allen Börsen zeigten sich Öl- und Energiewerte unter Druck, nachdem am Mittwoch der Ölpreis mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China abgesackt war.

CREDIT

Während es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag insgesamt ruhig zugeht, verschärft sich die Krise am türkischen Anleihemarkt weiter. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen hat bei 22,42 Prozent ein neues Mehrjahreshoch markiert und liegt damit sogar über der Rendite von 18,53 Prozent der zehnjährigen Papiere. Die Rendite am langen Ende stand in der laufenden Woche bereits über 20 Prozent, und damit auf einem neuen Rekordhoch. Die hohe Rendite vor allem am kurzen Ende indiziert, dass die Anleger einen Zahlungsausfall des Landes nicht gänzlich ausschließen.

"Die kontinuierlich notwendige Finanzierung des beängstigend hohen und steigenden türkischen Leistungsbilanzdefizits kann jederzeit zusammenbrechen, fußt doch diese zu übergroßen Teilen auf schnell flüchtigen kurzfristigen (ausländischen) Geldern", so Analyst Thomas Meißner von der LBBW. Sollte sich die Krise weiter verschärfen, schließt Meißner ein Hilfsgesuch der Türkei Richtung IWF nicht aus, was mit entsprechenen Auflagen verbunden wäre.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas verdient mehr und bestätigt Ausblick für Gesamtjahr

Adidas hat im zweiten Quartal dank verbesserter Margen, gestiegenem Umsatz und trotz Extra-Marketing-Ausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft sowie Gegenwind von der Währungsseite operativ und netto mehr verdient. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.

Thyssenkrupp wächst deutlich, Gewinn aber rückläufig

Thyssenkrupp ist im dritten Quartal in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme des Aufzugssparte gewachsen, hat wegen Problemen mit einigen Projekten wie angekündigt aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sorgte ein steuerlicher Einmaleffekt sogar für einen Verlust.

Kerkhoff will bei Thyssenkrupp die bisherige Strategie fortsetzen

