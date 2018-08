DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.42 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.857,50 +0,08% +5,27% Euro-Stoxx-50 3.481,66 -0,34% -0,64% Stoxx-50 3.127,31 -0,50% -1,59% DAX 12.598,92 -0,27% -2,47% FTSE 7.717,00 -0,77% +0,40% CAC 5.479,04 -0,42% +3,13% Nikkei-225 22.598,39 -0,20% -0,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,28 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,84 66,94 -0,1% -0,10 +13,2% Brent/ICE 72,38 72,28 +0,1% 0,10 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,35 1.213,88 +0,1% +1,48 -6,7% Silber (Spot) 15,50 15,42 +0,5% +0,08 -8,5% Platin (Spot) 837,15 831,50 +0,7% +5,65 -9,9% Kupfer-Future 2,81 2,75 +2,0% +0,05 -16,0%

Nach dem einbruch vom Mittwoch treten die Ölpreise am Donnerstag mehr oder weniger auf der Stelle. Die jüngste Entwicklung im Zollstreit zwischen den USA und China hat Befürchtungen geweckt, dass die chinesische Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Etwas stützend wirken Spekulationen, dass als Folge der US-Sanktionen gegen Iran weniger iranisches Öl auf den Markt kommen dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Donnerstag zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street ab. Der Handelsstreit der USA mit China schwelt zwar im Hintergrund weiter, doch lenkt die gute Bilanzsaison die Anleger etwas von diesem Problem ab. Dazu kommt, dass der Konflikt in den US-Konjunkturdaten der vergangenen Wochen noch keine Spuren hinterlassen hat.

Am Donnerstag werden Daten vom Arbeitsmarkt und zur Inflation den Anlegern Gelegenheit geben, sich erneut von der robusten Wirtschaftslage in den USA zu überzeugen. Vorbörslich werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht. Im späteren Verlauf der Sitzung wird der Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, Charles Evans, einer Gruppe von Nachrichtenagenturen ein Interview zu den Themen Konjunktur und Geldpolitik geben. Evans ist derzeit allerdings nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Etwas getrübt werden könnte die Stimmung von neuen Sanktionen der USA gegen Russland, die in Europa schon auf den Aktienmärkten lasten.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Rite Aid im Blick der Anleger stehen, nachdem die Drogeriekette die Fusion mit Albertsons abgesagt hat. Rite Aid brechen im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um 12 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert zeigen sich die Börsen in Europa am Donnerstagmittag. Bewegung in Einzelwerte bringt die laufende Berichtssaison. So spurten Adidas nach überzeugenden Zahlen um fast 8 Prozent nach oben, während es für Merck KGaA um knapp 3 Prozent nach unten geht. Merck hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Die Deutsche Telekom (+0,4 Prozent) hat das Umsatzziel leicht verfehlt, aber die Erwartungen an das EBITDA übertroffen, kommentiert Jefferies die Zweitquartalszahlen. Thyssenkrupp (-0,5 Prozent) hat die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft gesenkt. Bei Dürr (-2,3 Prozent) ist im Handel von Margendruck die Rede. Aurubis geben nach Zahlenausweis 4,4 Prozent nach, während Ströer auf ihre Zahlen mit Aufschlägen von 4,1 Prozent reagieren. Adecco (-3,6 Prozent) hatte im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, obwohl der Umsatz stieg. Nach Einschätzung von AJ Bell ist der Kurseinbruch der Tui-Aktie von 7 Prozent darauf zurückzuführen, dass Anleger Zweifel daran hegten, ob der Reisekonzern das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr tatsächlich um einen zweistelligen Prozentwert werde steigern können. Hintergrund könnte Thomas Cook sein - der Mitbewerber hatte in der vergangenen Woche die Ziele nach unten angepasst. Bei Ryanair (-1,6 Prozent) steht der Streik am Freitag im Fokus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.52 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1595 -0,16% 1,1609 1,1608 -3,5% EUR/JPY 128,83 +0,03% 128,82 128,81 -4,8% EUR/CHF 1,1516 -0,12% 1,1532 1,1538 -1,7% EUR/GBP 0,8995 -0,17% 0,9013 0,9002 +1,2% USD/JPY 111,12 +0,18% 110,98 110,98 -1,4% GBP/USD 1,2890 +0,02% 1,2881 1,2895 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.361,89 +0,7% 6.368,61 6.509,81 -53,4%

Der Euro notiert zum Dollar am Donnerstagmittag wenig verändert. Mehr Bewegung gibt es in der türkischen Lira und dem russischen Rubel. Die Lira fällt zum Dollar auf ein neues Rekordtief. Im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor haben die USA in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auch gegen Russland haben die USA schärfere Sanktionen angekündigt, was den Rubel unter Druck setzt. Hier geht es um den Giftanschlag auf auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. Die USA machen Russland für den Anschlag verantwortlich.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich mit einer freundlichen Schlagseite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag tendiert. Die insgesamt eher positive Tendenz ging stattdessen von Schanghai aus, wo der Leitindex im Verlauf deutlich nach oben drehte und auch andere Börsen der Region mit nach oben nahm. Händler sprachen von einer Erholung nach dem sehr schwachen Vortag. Ein möglicherweise stützender Faktor waren chinesische Inflationsdaten, die höher als erwartet ausgefallen waren und als Zeichen für eine gute wirtschaftliche Nachfrage gesehen werden können. Gefragt waren Konsumwerte und Zykliker. In Hongkong ging es gegen den Trend abwärts mit den Immobilienwerten, da die Anleger steigende Zinsen fürchteten. Eine Reihe lokaler Banken hat entsprechende Pläne für die Kreditsätze angekündigt. Cathay Pacific verteuerten sich nach starken Ergebnisnzahlen der Fluggesellschaft um fast 6 Prozent. Der japanische Aktienmarkt litt derweil unter dem stärkeren Yen. Die japanische Währung war vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China als sicherer Hafen gesucht. Die Aktie des Hautpflegegiganten Shiseido (+7,9 Prozent) erholte sich massiv von den Vortagesverlusten, nachdem das Unternehmen die Ziele angehoben hatte. An allen Börsen zeigten sich Öl- und Energiewerte unter Druck, nachdem am Mittwoch der Ölpreis mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China abgesackt war.

CREDIT

Während es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag insgesamt ruhig zugeht, verschärft sich die Krise am türkischen Anleihemarkt weiter. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen hat bei 22,42 Prozent ein neues Mehrjahreshoch markiert und liegt damit sogar über der Rendite von 18,53 Prozent der zehnjährigen Papiere. Die Rendite am langen Ende stand in der laufenden Woche bereits über 20 Prozent, und damit auf einem neuen Rekordhoch. Die hohe Rendite vor allem am kurzen Ende indiziert, dass die Anleger einen Zahlungsausfall des Landes nicht gänzlich ausschließen.

"Die kontinuierlich notwendige Finanzierung des beängstigend hohen und steigenden türkischen Leistungsbilanzdefizits kann jederzeit zusammenbrechen, fußt doch diese zu übergroßen Teilen auf schnell flüchtigen kurzfristigen (ausländischen) Geldern", so Analyst Thomas Meißner von der LBBW. Sollte sich die Krise weiter verschärfen, schließt Meißner ein Hilfsgesuch der Türkei Richtung IWF nicht aus, was mit entsprechenen Auflagen verbunden wäre.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas verdient mehr und bestätigt Ausblick für Gesamtjahr

Adidas hat im zweiten Quartal dank verbesserter Margen, gestiegenem Umsatz und trotz Extra-Marketing-Ausgaben für die Fußball-Weltmeisterschaft sowie Gegenwind von der Währungsseite operativ und netto mehr verdient. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.

Thyssenkrupp wächst deutlich, Gewinn aber rückläufig

Thyssenkrupp ist im dritten Quartal in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme des Aufzugssparte gewachsen, hat wegen Problemen mit einigen Projekten wie angekündigt aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sorgte ein steuerlicher Einmaleffekt sogar für einen Verlust.

Kerkhoff will bei Thyssenkrupp die bisherige Strategie fortsetzen

Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will die Strategie seines Vorgängers Heinrich Hiesinger fortsetzen und dabei den Industriekonzern in der bestehenden Struktur fortentwickeln. Der Aufsichtsrat habe ihm das Mandat gegeben, "den bisherigen Weg bis auf weiteres fortzusetzen - mit allen Geschäften unter einem Dach", sagte er bei Vorlage der Quartalsbilanz.

Thyssenkrupp senkt Ausblick für Aufzugssparte

Thyssenkrupp senkt die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft. Der Umsatz wird nun leicht unter dem Vorjahresniveau gesehen. Grund dafür sind negative Wechselkurseffekte, wie aus dem Zwischenbericht nach neun Monaten hervorgeht. Bislang war ein Umsatz auf Vorjahresniveau angepeilt worden.

Negative Währungseffekte bremsen Wachstum bei Merck

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Die bereits um den Verkauf der Consumer-Health-Sparte angepasste Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern, was die organische Geschäftsentwicklung betrifft, geht aber von einer leicht geringeren Währungsbelastung aus als bisher erwartet.

Deutsche Telekom hebt Ergebnisprognose 2018 erneut leicht an

Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal 2018 auf beiden Seiten des Atlantiks mehr verdient und ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr im Gefolge ihrer US-Tochter erneut leicht angehoben. Demnach soll das bereinigte EBITDA in diesem Jahr nun rund 23,4 Milliarden Euro erreichen nach bislang prognostizierten 23,3 Milliarden.

Marke Volkswagen steigert Auslieferungen im Juli um gut 8 Prozent

Der Volkswagen-Konzern hat im Juli mit seiner Kernmarke von starken Verkäufen in Europa und Südamerika profitiert. Mit 505.900 Fahrzeugen lieferte die Marke Volkswagen im vergangenen Monat 8,4 Prozent mehr aus als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Juli wurden 3,62 Millionen Autos der Marke Volkswagen an Kunden übergeben.

Audi verkauft im Juli 7 Prozent mehr Autos

Der Premiumautohersteller Audi hat im Juli dank besonders guter Verkäufe in Europa mehr Fahrzeuge verkauft. Der Absatz stieg vergangenen Monat laut Mitteilung um 7,0 Prozent auf 165.350 Automobile. In Europa kletterten die Verkäufe um 14 Prozent, in Deutschland sogar um knapp 38 Prozent.

Merck-Vorstand Galinat geht Ende September in Ruhestand

Der Vorstand des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck, Walter Galinat, geht Ende September in den Ruhestand. Gegenwärtig ist er in der Geschäftsleitung der Merck KGaA für den Standort am Unternehmenssitz Darmstadt, den Bereich Umwelt, Sicherheit und Qualität (EQ), den Einkauf sowie die interne Unternehmensberatung verantwortlich.

Thyssenkrupp-Führung will sich am Cashflow messen lassen

Thyssenkrupp will die Leistungsfähigkeit aller Geschäftsbereiche verbessern und setzt sich dabei mittelfristige Ziele für Gewinnmargen und erstmalig auch für den Mittelzufluss (Cashflow). Der Vorstand unter dem neuen Konzernchef Guido Kerkhoff reagiert damit auf die Kritik von Investoren an der teils schwachen Entwicklung einzelner Bereiche.

Telekom setzt auf grünes Licht aus Brüssel für Tele2-Netherlands-Kauf

Die Deutsche Telekom ist zuversichtlich, die EU-Kommission von ihrer geplanten Übernahme von Tele2 in den Niederlanden überzeugen zu können. Die Telekom habe gute Argumente an der Hand, sagte Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt während der Telefonkonferenz zu den Zweitquartalszahlen.

Prosieben verkauft Reiseanbieter Tropo

Die Prosiebensat1 Media SE kann auch den restlichen Teil seiner zum Verkauf gestellten Touristik-Geschäfte losschlagen. Der MDAX-Konzern veräußert sämtliche Teile des Reiseveranstalters Tropo an Dnata, ein Unternehmen der Emirates Group. Der Kaufvertrag beinhaltet ein TV-Mediavolumen für Tropo in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019.

Aurubis ist nach neun Monaten auf Kurs

Der Kupferkonzern Aurubis hat im dritten Geschäftsquartal von Effizienzmaßnahmen und höheren Kupferpreisen profitiert. Das Unternehmern steigerte sowohl Gewinn als auch Umsatz deutlich. Die vor drei Monaten angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern.

Hannover Rück bestätigt nach solidem Quartal die Jahresprognose

Ein moderates Großschadensaufkommen hat der Hannover Rück hat im zweiten Quartal zu einem höheren Gewinn verholfen. Ergebnisseitig übertraf der Rückversicherer die Erwartungen der Analysten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern.

Dürr verdient weniger im 2. Quartal - Prognose bestätigt

Belastet von einem Ertragsrückgang im Lackieranlangenbau hat Dürr im zweiten Quartal weniger verdient und die Markterwartungen verfehlt. Weil aber der Auftragsbestand bei dem Maschinen- und Anlagenbauer hoch ist, rechnet Dürr-Chef Ralf W. Dieter mit einem stärkeren zweiten Halbjahr und zeigt sich bei der Erreichung der Jahresziele zuversichtlich.

Ströer erhöht Umsatz und Gewinn und bekräftigt Prognose

Das Digitalmedienunternehmen Ströer hat im ersten Halbjahr dank einer guten Entwicklung in allen Geschäftsbereichen Umsatz und Gewinn deutlich erhöht und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Halbjahresumsatz steigerte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 742 Millionen Euro.

Jenoptik erhöht nach gutem Quartal Gewinnprognose

Jenoptik hat nach einem guten zweiten Quartal auch den Gewinnausblick etwas angehoben. Das Unternehmen rechnet für 2018 nun mit einer EBIT-Marge von rund 11 Prozent und einem Umsatz von 805 bis 820 Millionen Euro. Bisher hatte Jenoptik eine operative Rendite von 10,5 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt.

Tui bestätigt nach neun Monaten Ausblick 2017/18

Der Touristikkonzern Tui hat dritten Geschäftsquartal 2017/18 mehr umgesetzt, operativ aber weniger verdient. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Kreuzfahrtsegment. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 5 Prozent auf 5,02 Milliarden Euro.

SLM Solutions bei Zielen für Gesamtjahr vorsichtiger

SLM Solutions hat den Umsatzrückgang aus dem ersten Quartal inzwischen zwar aufholen können. Dennoch wird das TecDAX- Unternehmen für das Gesamtjahr vorsichtiger und nennt beim Umsatz jetzt eine Zielspanne von 115 bis 125 Millionen Euro. Bisher waren Erlöse von 125 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Die EBITDA-Marge soll 11 bis 13 Prozent erreichen.

Evotec wächst kräftig und erhöht Forschungsausgaben

Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat im ersten Halbjahr und im zweiten Quartal Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden weitgehend bestätigt, allerdings will das TecDAX-Unternehmen stärker als geplant in Forschung und Entwicklung investieren.

SMA verdreifacht Gewinn im zweiten Quartal

SMA Solar hat den Gewinn im zweiten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Rückenwind erhielt der Wechselrichterhersteller von einer guten Entwicklung in Asien, aber auch Europa. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das TecDAX-Unternehmen fest. Zudem dürfte sich die angespannte Liefersituation, die zuletzt belastet hat, wieder bessern.

Compugroup übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Compugroup Medical hat dank besserer Geschäfte in allen Geschäftsfeldern im zweiten Quartal mehr umgesetzt und den Gewinn verdoppelt. Die Markterwartungen übertraf das im Bereich Apothekensoftware tätige Unternehmen deutlich. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Compugroup Medical SE fest.

Rational hebt nach Halbjahr die Wachstumsprognose an

Der Großküchenausstatter Rational ist im zweiten Quartal wieder stark gewachsen. Gestiegene Rohstoffpreise belasteten allerdings die Rohertragsmarge leicht. Der Gewinn legte überproportional zu. Das im SDAX notierte Unternehmen hob die Umsatzprognose an.

Baywa setzt auf das Schlussquartal und bekräftigt Ziele 2018

Gute Geschäfte im internationalen Agrar- und Fruchthandel sowie in der Landtechnik haben die Baywa AG im ersten Halbjahr umsatzseitig vorangebracht. Das Unternehmen aus München sieht sich im Plan, die Zielvorgaben für 2018 zu erfüllen. Dazu verhelfen soll vor allem das Geschäft mit Wind- und Solarparks im Schlussquartal.

Cewe bekräftigt trotz höherem Verlust die Jahresprognose

Der Foto- und Online-Druckservice Cewe ist dank der regen Nachfrage nach Fotobüchern und Fotos insgesamt im zweiten Quartal umsatzsseitig weiter gewachsen und sieht sich bei seiner Jahresprognose auf Kurs. Weil aber die jüngsten Zukäufe unter anderem mit Integrationskosten belasten, rutschte der Konzern unter dem Strich tiefer in die Verlustzone.

Hamborner traut sich nach dem ersten Halbjahr mehr zu

Hamborner Reit AG wird nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher. Der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte SDAX-Konzern hob die Jahresprognose sowohl für die Mieterlöse als auch für den operativen Gewinn an. Im ersten Halbjahr kletterten die Miet- und Pachterlöse auf 41,3 von 35,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

R. Stahl wächst und macht auf bereinigter EBIT-Ebene wieder Gewinn

Bei der R. Stahl AG beginnen die Effizienzmaßnahmen zu greifen. Vor Sondereinflüssen konnte der Spezialist für Produkte und Systeme im Explosionsschutz im zweiten Quartal wieder ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 1,2 Millionen Euro verbuchen, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 2,8 Millionen Euro angefallen war.

Homag bestätigt trotz Gewinnrückgang im Halbjahr Prognose

Der Maschinenbauer Homag hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einahmen operativ weniger verdient. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen aus Schopfloch und erwartet bei anhaltend hoher Auslastung weiterhin steigende Zahlen bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz stieg auf 606 Millionen Euro von 598 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Reinvestitionen bremsen Beteiligungsgesellschaft Aurelius

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt und verdient. Die Berichtszeit war von Reinvestitionen in das Portfolio geprägt. Zudem wirkte sich ein Basiseffekt aus. Aufgrund der im zweiten Halbjahr 2017 erfolgten Veräußerungen umsatzstarker Beteiligungen sanken die Einnahmen auf 1,87 von 2,28 Milliarden Euro.

Manz erhält Großauftrag für Displayproduktion aus China

Der Spezialmaschinenbauer Manz hat sich einen weiteren Auftrag aus China gesichert. Er soll einem der größten Displayhersteller des Landes Anlagen zur Herstellung großformatiger Displays liefern. Der Auftrag habe ein Volumen von 90 Millionen US-Dollar. Die ersten Anlagen würden ab dem vierten Quartal 2018 ausgeliefert.

Stada steigert Gewinn im zweiten Quartal kräftig

Der Arzneimittelkonzern Stada sieht sich nach einem kräftigen Gewinnanstieg im zweiten Quartal auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Der ausgewiesene Konzernumsatz stieg leicht auf 579,4 Millionen Euro von 576,9 Millionen. Die Erlöse einer inzwischen entkonsolidierten Tochtergesellschaft in Vietnam sind darin nicht mehr berücksichtigt.

Windkraftprojektierer PNE nach erstem Halbjahr 2018 auf Kurs

Beim Windkraftprojektierer PNE schlägt sich der Konzernumbau in den Zahlen zum ersten Halbjahr nieder. Zwar gingen Umsatz und Leistung zurück, operativ kehrte die Gesellschaft aus Cuxhaven nun aber zurück in die Gewinnzone. Der Ausblick 2018 wurde bestätigt.

OHB dank starkem Satellitengeschäft mit Umsatz- und Gewinnzuwachs

Der Raumfahrtkonzern OHB hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt und seine Jahresziele bekräftigt. Besonders der Geschäftsbereich Space Systems, der sich auf Satellitensysteme und Raumfahrtanwendungen konzentriert, konnte deutlich zulegen.

Windeln.de kommt bei der Restrukturierung voran

Windeln.de hat auf dem Weg in Richtung Profitabilität Fortschritte vor allem bei den Kosten gemeldet. Allerdings hat der auf Baby-, Kleinkinder- und Kinderprodukte spezialisierte Online-Händler noch Arbeit vor sich. Im zweiten Quartal weitete sich der operative Verlust leicht aus, während die Umsätze im Zuge der Restrukturierung massiv zurückgingen.

IT-Dienstleister GFT steigert Gewinn bei rückläufigem Umsatz

Das IT-Unternehmen GFT hat im zweiten Quartal 2018 die Früchte aus seinen Effizienzmaßnahmen geerntet. Der auf Banken spezialisierte Dienstleister steigerte seinen Gewinn trotz eines rückläufigen Umsatzes deutlich. In die Prognose fließen nun erstmals Effekte aus der Übernahme der kanadischen V-NEO ein.

Raiffeisen Bank profitiert von Rumänien und der Ukraine

Die Raiffeisen Bank International hat im zweiten Quartal 2018 dank der Zinserhöhung in Rumänien und einem besseren Firmenkundengeschäft in der Ukraine ihren Zins- und Provisionsüberschuss erhöht und das operative Ergebnis gesteigert. Wegen der Belastung aus dem Verkauf ihres Geschäfts in Polen fiel der Gewinn geringer aus als im Vorjahresquartal.

Zurich Financial erhöht Gewinn dank niedrigeren Kosten

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich hat in der ersten Jahreshälfte 2018 von einem verbesserten Underwriting und niedrigeren Kosten im Schaden- und Unfallgeschäft profitiert. Auch vorteilhafte Wechselkurse und der Wegfall der Belastungen aus dem geänderten Diskontsatz in Großbritannien (Ogden) haben Rückenwind gegeben.

