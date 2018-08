PEKING (China), Aug. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uxin Limited ("Uxin" oder die "Gesellschaft") (Nasdaq: UXIN), die größte E-Commerce-Plattform für Gebrauchtwagen in China, gab heute bekannt, dass sie die ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2018 am Mittwoch, 22. August 2018, bevor der Markt in den USA öffnet, veröffentlichen wird.

Die Geschäftsführung von Uxin wird am 22. August 2018 um 8:00 Uhr EDT (amerikanische Ostküstensommerzeit; 20:00 Uhr Ortszeit Peking/Hongkong) eine Telefonkonferenz abhalten, die auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse folgt.

Die Einwahldetails für die Live-Telefonkonferenz sind untenstehend aufgeführt:

USA: +1 8665194004 oder +1 8456750437 International: +65 67135090 Festlandchina: 400-6208038 oder 800-8190121 Hongkong: 800-906601 oder +852 30186771 Telefonkonferenz-ID: 2295489

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz kann bis zum 6. September 2018 durch Anruf einer der folgenden Nummern angehört werden:

USA: +1 646 254 3697 International: +61 2 8199 0299 Telefonkonferenz-ID: 2295489

Ein Live-Webcast und eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden im Bereich Investor Relations auf der Website von Uxin unter http://ir.xin.com/zur Verfügung stehen.

Über Uxin

Uxin Limited (Nasdaq: UXIN) ist die größte E-Commerce-Plattform für Gebrauchtwagen in China. Die Mission von Uxin ist es, Menschen zu ermöglichen, das Auto ihrer Wahl zu kaufen, egal wo sie sich befinden und wie groß ihr Budget ist. Uxin ermöglicht es Verbrauchern und Händlern, Autos über eine innovative integrierte Online- und Offline-Plattform zu kaufen und zu verkaufen, die jeden Schritt der Transaktion und die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Die Online-Präsenz wird durch ein Vor-Ort-Netzwerk von mehr als 670 Servicezentren in über 270 Städten in ganz China unterstützt.

