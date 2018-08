Es gibt eine Menge Disruption im Bereich der Finanzdienstleistungen, aber ganz besonders ist die Blockchain-Technologie in aller Munde. Die von Bitcoin, Ethereum und anderen Krypto-Währungen versprochene Transparenz und Effizienz haben das Interesse der meisten Unternehmen geweckt, die Transaktionen abwickeln müssen. Allerdings sind Blockchain und Kryptowährungen nach wie vor mit erheblicher Unsicherheit behaftet, die sehr stark mit sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften verbunden ist. Unternehmen wollen nicht zu viel Geld in Blockchain-Projekte investieren, bis sie sicher sein können, wie diese von den Aufsichtsbehörden behandelt (und besteuert) werden. Als Investoren sind wir damit in einer interessanten Position. Werden Blockchains von Unternehmen angenommen und ...

