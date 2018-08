Zürich - Der weltgrösste Personaldienstleister Adecco ist im zweiten Quartal auch dank einem gut laufenden Schweizer Geschäft gewachsen. Insgesamt nahm das Wachstumstempo jedoch leicht ab.

Adecco-Chef Alain Dehaze hat derzeit "grosse Freude" an seiner Tochtergesellschaft in der Schweiz. In der Heimat sprang der Umsatz zwischen April und Juni um satte 19 Prozent (bereinigt) in die Höhe. Der CEO begründete dies zum einen mit der gut laufenden Schweizer Wirtschaft, welche das Geschäft des Stellenvermittlers beflügelt habe.

Andererseits sei der Erfolg auch das Ergebnis eigener Anstrengungen. Es seien im Management Wechsel vorgenommen und ein neues IT-System installiert worden. Zudem würden die Kunden nun spezifischer angegangen, so Dehaze. Den aktuellen Erfolg in der Schweiz führt er somit auch auf das Adecco-Geschäftsmodell zurück.

In der Schweiz macht der Konzern allerdings nur einen Bruchteil seines Umsatzes, wobei es keine detaillierten Zahlen gibt. Weltweit betrachtet lief es Adecco hingegen nicht ganz so gut.

Leichte Drosselung in Europa

Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage wuchs die Gesellschaft im zweiten Quartal um 4 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...