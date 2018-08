Nach 2 Tagen der Verluste, befindet sich der USD/CHF nun in einer Konsolidierungsphase, während der Handel in einer sehr schmalen 25 Pips Range stattfindet. Aktuell notiert das Paar nahezu unverändert bei 0,9930. Die SECO Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote der Schweiz im Juli unverändert bei 2,6 % blieb, was den allgemeinen Prognosen entsprach. ...

