FAIRFAX, Virginia, Aug. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leistungsstarke Unternehmen und Führungskräfte aus der ganzen Welt wurden im Rahmen der 15. jährlichen International Business Awards, dem weltweit einzigen internationalen, allumfassenden Wirtschaftspreisprogramm, als Gewinner von goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards ausgezeichnet.



Die Auszeichnungen, deren Name "Stevies" vom griechischen Wort für "gekrönt" abgeleitet ist, werden am 20. Oktober im Rahmen einer Galaveranstaltung im InterContinental London Park Lane Hotel in Londonerhältlich.

Die Gewinner der goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards wurden aus mehr als 3.900 Nominierungen von Unternehmen und Einzelpersonen in 74 Ländern ausgewählt. Alle Unternehmen weltweit sind berechtigt, an den International Business Awards teilzunehmen, und können Beiträge in einer Vielzahl von Kategorien einreichen, darunter Auszeichnungen für das Management, Auszeichnungen für das Unternehmen des Jahres, Marketingauszeichnungen, PR-Auszeichnungen, Auszeichnungen für den Kundendienst, Personalauszeichnungen, Auszeichnungen für neue Produkte, IT-Auszeichnungen, Website-Auszeichnungen und mehr.

Mehr als 270 Führungskräfte weltweit nahmen dieses Jahr an 12 Jurysteil, um die Stevie-Gewinner zu ermitteln.

Unter den Top-Gewinnern der goldenen Stevie Awards sind Telkom Indonesia mit 14 Auszeichnungen; Switching-Time, China (sechs); ASDA'A BCW, Vereinigte Arabische Emirate (fünf); Makers Nutrition, USA (fünf); PJ Lhuillier, Inc, Philippinen (fünf); und Reklam5 Digital Agency, Türkei (fünf). Zu den Gewinnern von vier goldenen Stevie Awards gehören Akbank, Türkei; Cisco, weltweit; FIS, USA; GXEVER, China; Jeunesse Global, USA; LLORENTE & CUENCA, Spanien; Magnet20, Türkei; die Ooredoo Group, weltweit; PT Petrokimia Gresik, Indonesien; Ribose, Hongkong; Thai Life Insurance, Thailand; Turk Telekom, Türkei; und die Yapi Kredi Bank, Türkei.

DHL Express, weltweit, wurde mit 46 goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards ausgezeichnet. Zu den Unternehmen, die mit acht oder mehr Stevie Awards ausgezeichnet wurden, gehören CROWDCONSULTANTS 360 GmbH, Deutschland; die Manila Electric Company, Philippinen; Marco de Comunicación, Spanien; Port It Global, Kenia; Sahibinden.com, Türkei; Thai Life Insurance, Thailand; Twenty Twenty Media Pvt. Ltd, Indien; und die Vakifbank, Türkei. Die fünf Länder mit den meisten Nominierungen sind die USA, die Türkei, Südkorea, das Vereinigte Königreich und Indonesien.

Eine vollständige Liste aller Gewinner von goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards im Jahr 2018 nach Kategorie finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

In der Woche vom 20. August werden die Gewinner der Best of the IBA Awards, fünf Preise für die besten Teilnehmer des Wettbewerbs, bekanntgegeben. Die Gewinner werden anhand der Gesamtzahl von Gold-, Silber- und Bronze-Stevies ermittelt, die von den Unternehmen gewonnen wurden, und werden in London mit Grand Stevie Award-Pokalen ausgezeichnet.

Für hochauflösende Fotos des Stevie Award-Pokals oder des Logos der International Business Awards besuchen Sie bitte http://stevieawards.com/iba/photos-and-logos. Weitere Informationen und Pressematerialien sind unter folgendem Link verfügbar: http://stevieawards.com/iba/media-inquiries-news-service-list

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 70 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Als Anerkennung von Unternehmen jeder Art und Größe sowie den Menschen, die dahinter stehen, werden mit den Stevies weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Weitere Informationen zu den Stevie Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com.

