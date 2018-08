Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen International Endesa B.V. (IE BV) hat seinen Halbjahresbericht veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten von 2018 erzielte IE BV Nettoeinnahmen in Höhe von 0,36 Millionen EUR, hauptsächlich über seine gewöhnlichen Finanzaktivitäten.



Das Unternehmen führte Management- und Verwaltungstätigkeiten durch, und zwar über Finanzanlagen und -verpflichtungen, einschließlich ECP und MTN-Programme, Intercompany-Darlehen, Kreditlinien und Finanzderivate. Der Halbjahresbericht 2018 kann über den folgenden Link angesehen und heruntergeladen werden:



http://www.endesa.com/EN/ACCIONISTAS/RENTAFIJA/RENTAFIJA/estadosfi nancieros



Wenden Sie sich für weitere Informationen an:



Fabio Marzocchi, Financial Manager, International Endesa B.V., Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Niederlande (https://maps.google. com/?q=B.V.,+Herengracht+471,+1017+BS+Amsterdam,+The+Netherlands&entr y=gmail&source=g) fabio.marzocchi@enel.com



Tel.: +31-(0)-20-521-8787



Fax: +31-(0)-20-521-8799



