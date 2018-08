Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Atypical Games, die mit dem Apple Design Award prämierten Entwickler der visuell atemberaubenden Spielreihen Sky Gamblers, Battle Supremacy und Infinite, veröffentlichen heute Escape from Chernobyl im Apple AppStore (https://itunes.apple.com/us/app/escape-from-chernobyl/id133 6364774?ls=1&mt=8) für iOS (https://itunes.apple.com/us/app/escape-fr om-chernobyl/id1336364774?ls=1&mt=8) und macOS (https://itunes.apple. com/us/app/escape-from-chernobyl/id1409635986?ls=1&mt=12). In diesem Spiel werden die Spieler zum perfekt nachgebildeten Kernkraftwerk von Tschernobyl mitgenommen, um dessen bisher noch ungeklärten Rätsel zu lüften.



Im neuen Trailer zum Start kann man in die Gefahren und dunklen Welten von Tschernobyl vorstoßen: https://www.youtube.com/watch?v=4RUJSWx4zwY.



Escape from Chernobyl ist ein Survival-Horror-Game, das im Komplex des Kernkraftwerks von Tschernobyl in Szene gesetzt ist. Anfangs bietet das Spiel einen Story-basierten Teil, der sich innerhalb der Reaktorgebäude abspielt, und wandelt sich dann zu einem Survival-Game mit grenzenloser Freiheit, in dem man in einem nahtlosen Erlebnis die offene Welt zu erkunden kann: von offenen Räumen über die labyrinthartigen Korridore in jedem Gebäude bis hin zu den Gebäuden des Reaktorblocks.



Waffen und Ausrüstung zu ergattern, macht nur einen Teil der notwendigen Cleverness aus, um diese gewaltige Herausforderung zu meistern, denn Strahlung mit Anomalien und Zombies können den Spieler hinter jeder Ecke zur Strecke bringen.



Escape from Chernobyl bietet eine neu gestaltete und verbesserte Steuerung und ein breites Spektrum von Nahkampf- und Feuerwaffen zum Einsatz in einem neuen Kampfsystem, bei dem natürliche Physiksimulation und auf Körperteilen basierende Schäden verwendet wurden. Damit und mit dem neuartigen geräuschbasierten Tarnsystem wird jeder Kampf eine gründliche Planung und echtes Können erfordern.



Die fantastischen Grafiken von Atypical Games nutzen die Metal-Technologie und brillieren in dieser dichten und lebhaften Welt mit unerreichter Detailgenauigkeit, physikalisch-basierter Wiedergabe, dynamischen Schatten und HDR-Nachbearbeitung.



Hier in unserer Pressemappe (https://drive.google.com/open?id=0B_TIQZgLG_cXRTZMREVyT2hnbWs) kann man einen Blick in den mit Zombies verseuchten Tschernobyl-Komplex werfen.



Um mehr über Escape from Chernobyl und Atypical Games zu erfahren:



- Werde Fan auf Facebook: www.facebook.com/AtypicalGames - Folge uns auf Twitter: twitter.com/atypicalgames (https://twitter.com/atypicalgames) - Offizielle Website: http://www.atypicalgames.com/ escapefromchernobyl (http://www.atypicalgames.com/escapefromchernobyl)



Informationen zu Atypical Games



Das in Kalifornien beheimatete Unternehmen Atypical Games wurde von einer Gruppe leidenschaftlicher Video-Game-Entwickler gegründet und hat für einen frischen Blickwinkel bei der Publikation von Spielen gesorgt. Der Schwerpunkt soll wieder auf das Spielererlebnis und die echten Stärken des Game-Designs gelegt werden. Aus diesem Grund hat sich Atypical verpflichtet, dem Publikum hochwertige Spiele von exzellenter Qualität zu bieten. Die Entwickler von Atypical sind ebenfalls die Macher aller Titel von Sky Gamblers und gelten als die führenden Entwickler von Luftkampf-Spielen für mobile Geräte.



Pressekontakt Atypical Games +4(021)3116628 pr@atypicalgames.com (https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724730/atypicalgames_Logo.jpg



OTS: Atypical Games newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107482 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107482.rss2