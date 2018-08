Olten - Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (SPS) ist mit Schwung im ersten Halbjahr unterwegs gewesen. Ertrag und Gewinn legten deutlicher zu, als dies die Finanzgemeinde erwartet hatte. Die Leerstände sind so gering wie noch nie. In die zweite Jahreshälfte blickt SPS mit Zuversicht.

Insgesamt konnte SPS von Januar bis Juni den Betriebsertrag um gut 10 Prozent auf 585,3 Millionen Franken steigern. Der Betriebsgewinn (EBIT) vor Neubewertungen kletterte um 10,8 Prozent auf 197,8 Millionen Franken.

Unter dem Strich erzielte SPS einen Reingewinn von 152 Millionen Franken. Das sind 7,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das grösste Immobilienunternehmen der Schweiz am Donnerstag bekannt gab. Ohne Neubewertungen hätte der Reingewinn gar um gut 15 Prozent zugelegt, sagte Finanzchef Markus Meier an der Medien- und Analystenkonferenz.

So tiefe Leerstände wie noch nie

Dabei profitiere SPS von einer tieferen Leerstandsquote, die auf 4,7 Prozent fiel. Das sei so tief wie noch nie, sagte SPS-Chef René Zahnd am Rande im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Ende Dezember hatte die Leerstandsquote noch bei 5,2 Prozent gelegen.

SPS habe Flächen von über 96'000 Quadratmetern Grösse neu oder wiedervermietet. Das entspreche zweieinhalbmal der Grösse des Prime Towers, sagte Zahnd.

Die Mieterträge stiegen im ersten Halbjahr um 4,2 Prozent auf 240,9 Millionen Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...