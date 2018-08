Im dritten Quartal wird nach den Erwartungen der Analysten so wenig Photovoltaik neu installiert wie seit 2015 nicht mehr. Mittelfristig werden die niedrigeren Preise die weltweite Photovoltaik-Nachfrage wieder steigen lassen.Die Ende Mai verkündete Änderung der Photovoltaik-Politik hat nach Ansicht von GTM Research weitreichende Folgen für den Weltmarkt. So seien in diesem Jahr nur noch 28,8 Gigawatt statt der 48,2 Gigawatt neu installierter Photovoltaik-Leistung in China zu erwarten, schreiben die Analysten in ihrem jüngsten Markttrends in ihrem "Global Solar PV Demand Monitor". Die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...