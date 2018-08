Zum Äußersten kommt es nur selten, aber auch schwelende Konflikte können die Produktivität in Unternehmen stark verringern. Mediatoren können in diesem Fall vermitteln - und raten Führungskräften, früh aktiv zu werden.

Dass in Büros Papierkörbe und Akten durch die Luft fliegen, kommt mal vor, ist aber nicht unbedingt Alltag. Eher extrem ist der Fall, den das Landgericht Hildesheim seit diesem Mittwoch zu verhandeln hat: Ein Mann hatte im Februar seinen ehemaligen Chef vor dessen Haus mit Benzin übergossen und versucht anzuzünden - aus Rache für den verlorenen Arbeitsplatz. Was dagegen wohl jeder kennt, sind die kleinen Nickeligkeiten unter Kollegen und Schreibtischnachbarn. Im ungünstigsten Fall können auch daraus Konflikte entstehen, die ganze Abteilungen nach unten ziehen.

Wut muss sich nicht immer in offen aggressivem Verhalten äußern, so die Beobachtung von Mediatorin Gaby Schramm aus Gütersloh. "Wut ist eine Grundemotion, sie kann sich aber in ganz unterschiedlichen Symptomen äußern", sagt Schramm. Aggression und aktive Feindseligkeit bis hin zu Handgreiflichkeiten und Sabotageakten sind nur eine Spielart der Wut. Genauso kann Wut in Depression, innere Kündigung, häufiges Krankmelden oder Zynismus münden.

Wann, warum und ob Menschen Wut empfinden, könnten sie nur bedingt selbst steuern, sagt die Wirtschaftsmediatorin Dagmar de Baat Doelman: "Weil circa 95 Prozent der Persönlichkeit vom Unterbewusstsein mit all unseren Vorerfahrungen, Erwartungshaltungen und Motiven gesteuert wird." Jeder reagiere in bestimmten Situationen auf seine Weise. "Das ist normal, jede Situation kann von anderen ganz anders gedeutet und bewertet werden", sagt de Baat Doelman. Nach ihrer Erfahrung beruhen ...

