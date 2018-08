Upon request by the issuer, long names for the following warrants issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC will change. The change will be valid as of August 10, 2018. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Old Long Name New Long Name --------------------------------------------------------- GB00BVZZW117 MINI L MTGB AVA 5 MINI L MTG AVA 5 --------------------------------------------------------- GB00BW6PVR67 MINI L MTGB AVA 9 MINI L MTG AVA 9 --------------------------------------------------------- GB00BG5TR025 MINI S MTGB AVA 16 MINI S MTG AVA 16 --------------------------------------------------------- GB00BG5TYG75 MINI L PNDORA AVA 14 MINI L PANDORA AVA 14 --------------------------------------------------------- GB00BG5TYH82 MINI S PNDORA AVA 5 MINI S PANDORA AVA 5 --------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 60 00.