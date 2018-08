Zwischen September 2015 und Anfang dieses Jahres konnte die Aktie von Applied Materials merklich zulegen und sich von gerade einmal 14,39 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 62,40 US-Dollar hocharbeiten. Aber bereits gegen Ende letzten Jahres setzte eine merklich erhöhte Volatilität ein und brachte die Aktie leicht ins Straucheln. Dies führt dann sogleich in einen Abwärtstrend, der die Kursnotierungen zurück auf das Niveau aus Sommer letzten Jahres um 44,57 US-Dollar abwärts gedrückt hat. An dieser Stelle, gelang es schließlich einen tragfähigen Boden aufzustellen und an die kurzfristige Abwärtstrendlinie aus diesem Jahr zurückzukehren. Setzt nun wie erwartet ein Ausbruch darüber ein, dürfte sich ein breites Kaufsignal einstellen und kann für einen Long-Einstieg bestens genutzt werden.

Dreh- und Angelpunkt 51 USD

