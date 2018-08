CANCOM übernimmt The Organised Group Ltd, Muttergesellschaft des britischen IT-Lösungsanbieters OCSL DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme CANCOM übernimmt The Organised Group Ltd, Muttergesellschaft des britischen IT-Lösungsanbieters OCSL 09.08.2018 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM übernimmt The Organised Group Ltd, Muttergesellschaft des britischen IT-Lösungsanbieters OCSL München, 9. August 2018 - Vertreter der CANCOM Gruppe und die Aktionäre der The Organised Group Ltd, West Sussex, UK, sowie einer assoziierten Immobiliengesellschaft haben heute einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile beider Unternehmen durch eine britische Tochtergesellschaft der CANCOM SE unterzeichnet ("Transaktion"). The Organised Group ist die Holdinggesellschaft des IT-Dienstleistungs- und Lösungsanbieters OCSL, das assoziierte Unternehmen besitzt Immobilien, die von OCSL genutzt werden. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf rund 29 Mio. GBP. Davon werden 26 Mio. GBP in bar bezahlt. Der verbleibende Teil wird durch die Ausgabe von 12,5 Prozent der Aktien der übernehmenden britischen Tochtergesellschaft der CANCOM SE an OCSL-Führungskräfte, die weiterhin für das Unternehmen tätig sind, beglichen. Als Ergebnis dieser Transaktion wird OCSL ein Teil der CANCOM Gruppe. OCSL ist ein britischer Anbieter von Cloud- und On-Premise-IT-Lösungen, Beratung und Support. Das Unternehmen bietet Kunden ein breites Portfolio an IT-Produkten und -Services, das von Cloud und Managed Services über IT-Architekturdesign und -Strategieberatung bis hin zu Rechenzentrumsdienstleistungen sowie Hard- und Software reicht. Mit OCSL als künftigem Stützpunkt für die Aktivitäten der CANCOM Gruppe in Großbritannien formt die Transaktion durch die kombinierte Nutzung der Produktportfolios, Fähigkeiten und Partnerbeziehungen von OCSL und CANCOM einen bedeutenden Akteur im IT-Markt des Landes. Gleichzeitig wird für internationale Kunden und das Managed-Services-Geschäft der gesamten CANCOM Gruppe eine substanzielle Niederlassung im Vereinigten Königreich geschaffen. Die OCSL Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit mehr als 200 Mitarbeitern im letzten vollen Geschäftsjahr vor der Akquisition einen Umsatz von über 70 Mio. GBP bei einer EBITDA-Marge von 5,5 Prozent. Mitteilendes Unternehmen: CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX, Prime Standard) Mitteilende Person: Sebastian Bucher, Manager Investor Relations +49 (0)89 540545193 sebastian.bucher@cancom.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Klaus Weinmann (Founder und CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President und General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Die CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX (ISIN DE0005419105) notiert und der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. 09.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712763 09.08.2018 CET/CEST

