Köln (ots) - Ab September präsentiert Moderatorin Jule Gölsdorf "n-tv Wissen". Das wöchentliche Magazin geht Fragen nach, die sich jeder schon einmal gestellt hat: Wie entsteht ein Cowboyhut? Wie funktioniert Klebstoff? Was passiert bei einem Anti-Terror-Training in der U-Bahn? In informativen Beiträgen liefert das Wissensmagazin nützliche, spektakuläre oder aber auch amüsante Antworten.



In der ersten Folge nach der Sommerpause am 1. September startet das Magazin mit neuen spannenden Themen. Gemeinsam mit Jule Gölsdorf blicken die Zuschauer unter anderem hinter die streng gesicherten Kulissen der Münzgeldherstellung und finden heraus, wie der größte Burger der Welt entsteht, was drin ist und was ihn zusammen hält. Den Adrenalinkick gibt es beim Driften mit dem Streifenwagen, wenn Polizisten beim Fahrsicherheitstraining an ihre Grenzen gehen müssen.



Jule Gölsdorf gehört seit 2009 zum n-tv Nachrichtenteam. Die Würzburgerin arbeitete bereits während ihres Politikstudiums für verschiedene Radio- und Fernsehsender. Nach ihrem Volontariat war sie als Moderatorin, Reporterin und Redakteurin unter anderem auch für ARD und ZDF im Einsatz. Nebenbei veröffentlichte sie als Autorin bereits mehrere Kriminalromane, die im Fürstentum Monaco spielen. Privat engagiert sich die sportbegeisterte Moderatorin für UNICEF und ist neuerdings leidenschaftliche Hundebesitzerin.



"Ich freue mich sehr, dass mit Jule eine unserer erfahrensten Moderatorinnen zukünftig durch die Wissenssendungen führen wird", so n-tv Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Mit ihrer kompetenten und zugleich charmanten Art ist sie eine Bereicherung für den n-tv Vorabend." Auch Jule Gölsdorf ist begeistert von der neuen Herausforderung: "Ich habe jahrelang Kindern bei "logo!" die Welt erklärt. Toll, dass ich jetzt auch für Erwachsene hinter die Kulissen schauen darf - das ist doch das größte Pfund, was wir als Journalisten haben!"



n-tv Wissen läuft immer samstags um 19.10 Uhr und wird donnerstags um 19.10 Uhr wiederholt.



OTS: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8180 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8180.rss2



Pressekontakt: Katharina Buschmann Mediengruppe RTL Deutschland Kommunikation n-tv Telefon: 0221 / 45674101 katharina.buschmann@mediengruppe-rtl.de