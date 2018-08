Die Gemeinschaftswährung bleibt heute im negativen Bereich und so notiert der EUR/USD am unteren Ende seiner Tagesrange unter 1,1600. EUR/USD trotz US Daten schwächer Das Paar bleibt apathisch, obwohl die US Wirtschaftsdaten durchwachsen ausgefallen waren. Die US Erzeugerpreise blieben auf Monatsbasis unverändert und auf Jahresbasis kletterten sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...