Die Türkische Lira steht an den Devisenmärkten bereits seit Monaten unter Druck. In den letzten Wochen beschleunigte sich dieser Trend dann nochmals. Wir begleiten die Entwicklungen bereits seit geraumer Zeit, insofern sollte die Richtung der Bewegung nicht überraschen. Ein wenig überraschend ist jedoch die Qualität und die enorme Dynamik mit der sich der Verfall der Türkischen Lira an den Devisenmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...