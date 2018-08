Die Wissenschaftsdebatte um die Target-Salden der Euro-Notenbanken hat die deutsche Politik erreicht. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, fordert ein Einschreiten der Bundesregierung.

Mit Vorsatz gießen einige italienische Politiker immer mehr Öl ins Feuer, indem sie beständig die Vorzüge der Einführung einer Parallelwährung hervorheben. Die italienischen Bürger wissen, dass das ein erster Schritt aus dem Euro sein kann. Sie müssen davon ausgehen, dass ihr Geld, sofern es im Heimatland angelegt ist, bei einer möglichen Rückkehr zur Lira an Kaufkraft verliert und bringen es konsequent nach Deutschland.

Dieser Prozess treibt die deutschen Target-Forderungen zusammen mit dem Anleiheankaufprogramm der Europäischen Zentralbank immer weiter in die Höhe und vergrößert das italienische Drohpotenzial. Führende italienische Politiker sind überzeugt, ein möglicher Ausstieg sei weniger ein italienisches Problem als ein deutsches. "Das wird Deutschland in den Abgrund reißen, schließlich hat das Land am meisten ins Euro-System investiert", bekräftigt der Haushaltsausschussvorsitzende im italienischen Parlament, Claudio Borghi.

"Ich glaube, dass wir das gelassen betrachten können", kommentierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) noch im Juni 2018, als sich die schwierige italienische Regierungsbildung zwischen den Europagegnern der Fünf-Sterne-Partei und der Lega Nord zuspitzte. Eine Erpressbarkeit von Deutschland und der EU durch Italien könne er nicht erkennen. Zeitgleich wurde bekannt, dass die Target-Forderungen ...

