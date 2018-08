Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Donnerstagmittag gut behauptet. Bewegung in Einzelwerte bringt die laufende Berichtssaison. So spurten Adidas nach Zahlen gut 9 Prozent nach oben, während es für TUI um 4 Prozent nach unten geht. Die Berichtssaison für das zweite Quartal hat nun ihren Höhepunkt erreicht, von dieser Seite dürften die Impulse in der kommenden Woche wieder abnehmen.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 12.661 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.491 Punkten knapp behauptet. Für den Aktienmarkt in London geht es um 0,6 Prozent nach unten, hier macht sich im Kursindex bemerkbar, dass etliche Unternehmen ihre Dividende auszahlen.

Starke Zahlen treiben Adidas

Adidas-Aktien machen einen Sprung von 9 Prozent auf 208,20 Euro. Umsätze, EBIT und Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen, heißt es im Handel. Insgesamt sei der Bericht "sehr gut" ausgefallen. Equinet verweist auf die Gewinnentwicklung des Sportartikelherstellers, die viel besser als erwartet ausgefallen sei. Nach dem deutlich über den Erwartungen liegenden Anstieg der Bruttomarge betrachtet Equinet die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr als konservativ.

Eher negativ werden die Geschäftszahlen der Merck KGaA im Handel gewertet, für die Aktie geht es für 1 Prozent nach unten. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal weniger verdient als von Analysten erwartet. Vor allem der schwache Dollar hinterließ kräftige Bremsspuren beim Wachstum.

Für die Aktie der Deutschen Telekom geht es nach Zahlenvorlage um 0,1 Prozent nach oben. Umsatzziel leicht verfehlt, aber die Erwartungen an das EBITDA übertroffen: So stellen sich nach Einschätzung von Jefferies die Zweitquartalszahlen der Deutschen Telekom dar. Das Kerngeschäft in Deutschland sei überdies völlig im Rahmen der Erwartungen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Thyssenkrupp hat die Prognose für das lange erfolgreiche Aufzugsgeschäft gesenkt, die Aktie verliert 1,5 Prozent. Die Kommentare zu den mittelfristigen Zielen, nun für das Geschäftsjahr 2021, seien positiv aufgenommen worden, doch enttäuschten die breit angelegten Senkungen, vor allem bei Aufzügen.

Adecco enttäuscht mit Gewinnrückgang

Für leichte Enttäuschung sorgen die Geschäftszahlen von Adecco im Handel. Das Zeitarbeitsunternehmen hatte im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang des Nettogewinns vermeldet, obwohl es mit dem Umsatz nach oben ging. Adecco-Aktien verlieren 2,5 Prozent. Nach Einschätzung von AJ Bell ist der Kurseinbruch der Tui-Aktie von 4,2 Prozent darauf zurückzuführen, dass Anleger Zweifel daran hegten, ob der Reisekonzern das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr tatsächlich um einen zweistelligen Prozentwert werde steigern können. Hintergrund könnte Thomas Cook sein - der Mitbewerber hatte in der vergangenen Woche die Ziele nach unten angepasst.

Ryanair beenden ihren einwöchigen Erholungstrend und fallen um 1,3 Prozent. Im Fokus der Marktteilnehmer steht weiter der Streik am Freitag. Analysten wie bei Goodbody setzen hier stark auf den Ausgang von Mediationsgesprächen zwischen der Airline und den irlandbasierten Piloten. Dies werde kommende Woche ein wichtiges Barometer für den Umgang mit den Gewerkschaften innerhalb des Ryanair-Netzwerks werden. Der Billigflieger wird am Freitag von Piloten in Irland, Schweden, Belgien, den Niederlanden und Deutschland bestreikt. Goodbody weist darauf hin, dass dies die größte Geschäftsunterbrechung seit Bestehen der Gesellschaft sein wird.

Im TecDAX hat Evotec starke Geschäftszahlen vorgelegt, die Titel gewinnen 4,1 Prozent. Die Umsätze sind laut Berenberg 16 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen, beim bereinigten EBITDA sind es sogar 21 Prozent gewesen.

Stress am türkischen Anleihemarkt

Die Krise am türkischen Anleihemarkt verschärft sich weiter. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen hat bei 22,42 Prozent ein neues Mehrjahreshoch markiert und liegt damit sogar über der Rendite von 18,53 Prozent der zehnjährigen Papiere. Die hohe Rendite, vor allem am kurzen Ende indiziert, dass die Anleger einen Zahlungsausfall des Landes nicht gänzlich ausschließen. "Die kontinuierlich notwendige Finanzierung des beängstigend hohen und steigenden türkischen Leistungsbilanzdefizits kann jederzeit zusammenbrechen, fußt doch diese zu übergroßen Teilen auf schnell flüchtigen kurzfristigen (ausländischen) Geldern", so Thomas Meißner von der LBBW . Sollte sich die Krise weiter verschärfen, schließt der Analyst ein Hilfsgesuch der Türkei Richtung IWF nicht aus, was mit entsprechenden Auflagen verbunden wäre.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,15 -0,07 -2,45 -0,37 Stoxx-50 3.135,82 -0,23 -7,34 -1,32 DAX 12.661,02 0,22 27,48 -1,99 MDAX 26.916,77 0,46 122,94 2,73 TecDAX 2.941,90 0,50 14,70 16,32 SDAX 12.416,76 0,61 75,16 4,46 FTSE 7.740,28 -0,47 -36,37 0,40 CAC 5.494,67 -0,13 -7,23 3,43 Bund-Future 162,49 0,32 2,43 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.52 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1591 -0,20% 1,1609 1,1608 -3,5% EUR/JPY 128,57 -0,17% 128,82 128,81 -5,0% EUR/CHF 1,1480 -0,43% 1,1532 1,1538 -2,0% EUR/GBP 0,8995 -0,16% 0,9013 0,9002 +1,2% USD/JPY 110,92 -0,01% 110,98 110,98 -1,5% GBP/USD 1,2886 -0,01% 1,2881 1,2895 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.461,40 +2,2% 6.368,61 6.509,81 -52,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,60 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,40 -0,05 USA 2 Jahre 2,65 2,67 0,75 USA 10 Jahre 2,93 2,96 0,52 Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,12 66,94 +0,3% 0,18 +13,6% Brent/ICE 72,60 72,28 +0,4% 0,32 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,40 1.213,88 +0,1% +1,53 -6,7% Silber (Spot) 15,50 15,42 +0,5% +0,08 -8,5% Platin (Spot) 838,30 831,50 +0,8% +6,80 -9,8% Kupfer-Future 2,79 2,75 +1,5% +0,04 -16,3% ===

